Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçını Andreas Ekberg yönetecek

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, yarın TSİ 22.00'de Stozice Stadyumu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile mücadele edecek. Rövanş ise 15 Ağustos'ta RAMS Park'ta olacak. Sarı-kırmızılılar, 2. ön eleme turunda Litvanya takımı Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorla geçerek bir üst tura çıktı. Olimpija ise 1. ön eleme turunda Letonya takımı Valmiera'yı 2-1'lik skorlarla, 2. ön eleme turunda da Bulgar ekibi Ludogorets'i 1-1 ve 2-1'lik skorla geçerek tur atladı.

OLIMPIJA LJUBLJANA İLE İLK KEZ OYNAYACAK

Galatasaray, Avrupa kupalarında ilk kez Olimpija Ljubljana ile mücadele edecek. Olimpija ise daha önce 2019 yılında UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Yeni Malatyaspor ile eşleşmişti. Bu turda Yeni Malatyaspor 1-0 ve 2-2'lik skorlarla tur atlayan taraf olmuştu.

AVRUPA KUPALARINDA 305. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 304 kez oynadı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 107 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 82 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 404 kez havalandırırken, kalesinde ise 450 gol gördü.

Teknik Direktör Okan Buruk da sarı-kırmızılıların başında Avrupa kupalarında üçüncü sınavına çıkacak.

LİGİNDE 6. SIRADA YER ALIYOR

Olimpija Ljubljana, Slovenya Ligi'nde geride kalan 2 haftada 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı ve 3 puanla 6. sırada bulunuyor. Slovenya Ligi'nde bu hafta ülkede yaşanan yoğun yağışlardan dolayı ligler oynanamadı. Olimpija'nın teknik direktörlüğünü Joao Henriques yapıyor. Olimpija Ljubljana, geçtiğimiz sezon ise sarı-kırmızılılarda bir dönem futbolcu olarak oynayan ve yardımcı antrenörlük görevi yapan Albert Riera'nın yönetiminde şampiyonluğa ulaşmıştı. Sloven temsilcisi müsabakalarını da 16 bin kapasiteli Stozice Stadyumu'nda oynuyor.

Sarı-kırmızılıların UEFA'ya bildirdiği listede şu futbolcular yer aldı:

