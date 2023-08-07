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Giriş Tarihi: 7.8.2023

Gerekli takviyeler yapılacak

YUNUS EMRE SEL
Gerekli takviyeler yapılacak

Stat sponsorluğu haricinde 3 tane büyük projeleri olduğunu vurgulayan Başkan Doğan, transfer müjdesi de verdi: “Taraftarımız bize güvensin. Gerekli takviyeleri yapacağız”

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbul Sütlüce'de kulübün kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde önemli açıklamalar yaptı. Doğan şu ifadeleri kullandı: "Stat sponsorluğunu salı günü açıklayacağız. Bu Trabzonspor'a önemli değer katacak. Devam eden 3 tane büyük projemiz daha var. Trabzonspor bunlardan da ciddi gelir sağlayacak. Şimdiye kadar kulübe 4 ay içinde 70 milyon Euro girdi. Her şey Trabzonspor taraftarlarını mutlu etmek için. Bu yıl başta olmak üzere her zaman zirvede yarışan Trabzonspor olacak. Taraftarlarımız bize güvensin, inansın. Hocamızın da talepleri var. En kısa zamanda gerekli takviyeleri yapıp lige hazır şekilde başlayacağız. Önemli olan transferi doğru zamanda doğru maliyetle yapmak."



İSTANBUL'DA FIRTINA!
Trabzonspor'un 56. kuruluş yıl dönümü kapsamında İstanbul'da geleneksel hale gelen "Trabzonspor için 1 Meşale de Sen Yak" etkinliği dün akşam Sütlüce sahilinde gerçekleştirildi. Geceye Başkan Ertuğrul Doğan da katılırken, binlerce taraftar meşaleler yakarak büyük bir coşkuyla kulübün kuruluş yıl dönümünü kutladı.

FOTOĞRAFLAR: TURGUT DOĞAN

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Gerekli takviyeler yapılacak
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