Arda Güler’e büyük onur! 5 isimden biri seçildi

Fenerbahçe'nin Real Madrid'e sattığı Arda Güler, uluslararası basında manşetleri süslemeye devam ediyor. Son olarak dünyaca ünlü haber ajansı AFP, Arda Güler'i onurlandırdı. La Liga'da bu sezon izlenecek 5 yeni transferi sıralayan AFP, Arda Güler'e de yer verdi. Arda Güler'den "Madrid, Lionel Messi ile kıyaslanan Türk dahinin, 'Galacticos'un yeni jenarasyonunun bir parçası olmasını umuyor" sözleriyle bahsedildi.

Arda Güler'in yanı sıra La Liga'da bu sezon izlenecek 5 yeni transfer listesine yine Real Madrid'den Jude Bellingham, Barcelona'dan İlkay Gündoğan, Atletico Madrid'den Cesar Azpilicueta ve Real Sociedad'dan Andre Silva girdi.



Öte yandan AFP, Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın gol atan en genç futbolcusu unvanını aldığını hatırlatırken, 18 yaşındaki oyuncunun sezona yedek kulübesinde başlayacağı vurgulandı.