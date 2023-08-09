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Giriş Tarihi: 9.8.2023 13:09

Beşiktaş'ın Neftçi Bakü maçı kamp kadrosu belli oldu! 3 yıldız kadroda yok...

AA
Beşiktaş’ın Neftçi Bakü maçı kamp kadrosu belli oldu! 3 yıldız kadroda yok...

Beşiktaş'ın Neftçi Bakü ile UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda oynayacağı ilk maçın kamp kadrosu açıklandı.

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, uzun süreli sakatlığının ardından henüz hazır olmayan Cenk Tosun ile Rachid Ghezzal, kırmızı kart cezalısı Arthur Masuaku kadroda yer almadı. Yeni transferlerden Ante Rebic ise Bakü'ye giden kafileye dahil edildi.

Beşiktaş'ın Neftçi maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Kerem Atakan Kesgin, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Valentin Rosier, Jackson Muleka, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Emrecan Bulut.

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Beşiktaş'ın Neftçi Bakü maçı kamp kadrosu belli oldu! 3 yıldız kadroda yok...
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