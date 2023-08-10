Dikkatleri üzerine çeken Klaksvik’in hikayesi! Oyuncuların meslekleri dikkat çekiyor...

HER FUTBOLCUNUN AYRI MESLEĞİ VAR

Elemelerde 6 gol-1 asistle kahraman ilan edilen Arni Frederiksberg, Kjolbro Heilsola isimli gıda sektöründe CEO olarak görev yapıyor. 31 yaşındaki kaleci Jonathan Johansson, sağ bek Joannes Danielsen ve orta saha Rene Joensen bir elektrik firmasında, stoperler Börge Petersen ile Odmar Faerö ise gemi tersanesinde ek işte çalışıyor.

Kadro değeri 2.7 milyon Euro olan Klaksvik'te oyuncuların ortalama piyasası 86 bin Euro'ya denk geliyor.



