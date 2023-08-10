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Giriş Tarihi: 10.8.2023 10:37 Son Güncelleme: 10.8.2023 10:42

Dikkatleri üzerine çeken Klaksvik'in hikayesi! Oyuncuların meslekleri dikkat çekiyor...

Dikkatleri üzerine çeken Klaksvik’in hikayesi! Oyuncuların meslekleri dikkat çekiyor...

Ferencvaros ve Hacken’in ardından Molde’yi de yenip rövanş için avantaj sağlayan Faroe ekibi Klaksvik adından söz ettirmeye devam ediyor. Takımın golcüsü Frederiksberg, gıda sektöründe çalışıyor. Jonathan, Danielsen ve Joensen elektrikçilik yaparken Faerö ile Petersen tersanede emek veriyor. Klaksvik'in hikayesi ve oyuncuların meslekleri...

Faroe Adaları ekibi Kİ Klaksvik, Şampiyonlar Ligi'nde mucizelerine devam ediyor. Galatasaray'ın play-off'ta olası rakibi olan yaklaşık 5 bin nüfuslu şehrin temsilcisi, Macaristan şampiyonu Ferencvaros ile İsveç şampiyonu Hacken'i elemesinin ardından 3. ön eleme turu ilk maçında da Norveç Ligi'nde zafere ulaşan Molde'yi 2-1 devirdi. Teknik direktör Magne Hoseth bir kasabanın hayalini gerçeğe dönüştürme yolunda tarih yazarken Klaksvik'te futbolcular, sivil hayatlarında da farklı mesleklerle uğraşıyor.

HER FUTBOLCUNUN AYRI MESLEĞİ VAR

Elemelerde 6 gol-1 asistle kahraman ilan edilen Arni Frederiksberg, Kjolbro Heilsola isimli gıda sektöründe CEO olarak görev yapıyor. 31 yaşındaki kaleci Jonathan Johansson, sağ bek Joannes Danielsen ve orta saha Rene Joensen bir elektrik firmasında, stoperler Börge Petersen ile Odmar Faerö ise gemi tersanesinde ek işte çalışıyor.

Kadro değeri 2.7 milyon Euro olan Klaksvik'te oyuncuların ortalama piyasası 86 bin Euro'ya denk geliyor.

'İŞTEN SONRA İDMAN YAPIYORUM'

Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında Klaksvik'in 8 golünün 6'sını ağlara yollayan Arni Frederiksberg verdiği röportajda günün sadece 3 saatini futbola ayırabildiğini söyledi. Gündüzleri 8-16 arasında işte çalıştığını belirterek, "17-20 arasında antrenman yapıyorum" yorumunda bulundu.

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Dikkatleri üzerine çeken Klaksvik'in hikayesi! Oyuncuların meslekleri dikkat çekiyor...
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