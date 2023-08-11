Son dakika haberleri: Ümit Davala rahatsızlandı! Sağlık durumuyla ilgili açıklama...

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun unutulmaz futbolcularından olan Ümit Davala, sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Futbola verilen yaz arasını Bodrum'da geçiren Ümit Davala, şiddetli görme bozukluğu ve diğer şikayetleri sebebiyle Bodrum'da özel bir hastanede tedavi olduğunu duyurdu.

İşte Davala'nın yaptığı açıklama;

Herkese merhaba. Salı günü şiddetli görme bozukluğu ve bazı şikayetlerim nedeniyle Bodrum'da özel bir hastanenin nöroloji servisinde tedaviye alındım. Beyin damarlarımdan birinde tıkanıklık tespit edildi. Gerekli tetkikler yapıldı ve tedavi uygulandı. Bugün çok şükür, sağlıklı bir şekilde taburcu oldum. Bu süreçte başta ailem olmak üzere, desteğini esirgemeyen tüm dostlarıma teşekkür ederim.