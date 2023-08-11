Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Ümit Davala rahatsızlandı! Sağlık durumuyla ilgili açıklama...
Giriş Tarihi: 11.8.2023 14:56

Son dakika haberleri: Ümit Davala rahatsızlandı! Sağlık durumuyla ilgili açıklama...

Son dakika haberleri: Ümit Davala rahatsızlandı! Sağlık durumuyla ilgili açıklama...

Galatasaray ve Milli Takım'ın eski oyuncusu Ümit Davala beyin damarlarında oluşan tıkanıklık sebebiyle tedavi gördüğünü ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun unutulmaz futbolcularından olan Ümit Davala, sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Futbola verilen yaz arasını Bodrum'da geçiren Ümit Davala, şiddetli görme bozukluğu ve diğer şikayetleri sebebiyle Bodrum'da özel bir hastanede tedavi olduğunu duyurdu.

İşte Davala'nın yaptığı açıklama;

Herkese merhaba. Salı günü şiddetli görme bozukluğu ve bazı şikayetlerim nedeniyle Bodrum'da özel bir hastanenin nöroloji servisinde tedaviye alındım. Beyin damarlarımdan birinde tıkanıklık tespit edildi. Gerekli tetkikler yapıldı ve tedavi uygulandı. Bugün çok şükür, sağlıklı bir şekilde taburcu oldum. Bu süreçte başta ailem olmak üzere, desteğini esirgemeyen tüm dostlarıma teşekkür ederim.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Oyuncu Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı
Son dakika! Devlet Bahçeli'den İYİ Parti'ye 'Yerel Seçim' çağrısı: Ülke hayrına komşu olalım
SON DAKİKA DEPREM | Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu
Eskort iddiasında ikinci perde: Kendine eskort ayarlayan danışman değil belediye başkanı!
O komutan...
Arzu Sabancı’ya samimi olarak soruyorum
Tek kişilik kamuoyu
İki elimi kesseler ve kalemi dişlerimle tutmak zorunda kalsam da, yine müzik bestelemeye devam edeceğim" sözünün sahibi besteci kimdir?
Son dakika haberleri: Fenerbahçe, İstanbul’da avantajı aldı! Kanarya, Maribor’u 3 golle yendi…
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: Ümit Davala rahatsızlandı! Sağlık durumuyla ilgili açıklama...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA