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Giriş Tarihi: 13.8.2023 18:23

Real Madrid'de Arda Güler ve Courtios sonrası bir de Militao şoku!

İHA
Real Madrid’de Arda Güler ve Courtios sonrası bir de Militao şoku!

Real Madrid, Brezilyalı oyuncu Eder Militao'nun sol diz ön çapraz bağlarında kopma tespit edildiği ve oyuncunun ameliyat olacağını açıkladı. Geçen hafta antrenmanda sakatlanan Courtois'nın sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu duyurulmuştu. Real Madrid'de daha önce de Arda Güler'in ameliyat olacağı açıklanmıştı.

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Real Madrid'de Arda Güler ve Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'nın ardından Brezilyalı defans oyuncusu Eder Militao da sakatlandı.

MILITAO AMELİYAT OLACAK

İspanyol kulübünden, Athletic Bilbao ile oynanan maçta sakatlanan Militao ile ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Eder Militao'da yapılan tetkiklerin ardından sol dizinde ön çapraz bağda kopma tespit edildi. Oyuncu önümüzdeki günlerde ameliyat olacak." ifadeleri yer aldı.

REAL MADRİD COURTOIS'İ DE KAYBETMİŞTİ

Geçen hafta antrenmanda sakatlanan Courtois'nın sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu duyurulmuştu. Ameliyat edileceği belirtilen 31 yaşındaki kalecinin sezonu kapatma ihtimali bulunuyor.

Real Madrid'in, 2023-2024 sezonu ilk maçında dün Athletic Bilbao ile deplasmanda yaptığı maçın 50. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Militao'nun da uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

ARDA GÜLER DE AMELİYAT OLACAK

Ligin ilk haftasında yarın Athletic Bilbao ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Ancelotti, bir süredir sakatlığı devam eden Arda'nın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Arda Güler'in tedavi sürecinin beklenenden kısa olacağını vurgulayan 64 yaşındaki teknik adam, "Ameliyata girecek ve tedavisi, beklenenden daha kısa sürecek. Küçük bir sağlık sorunu var. Futbolcunun mahremiyetini ihlal etmemek adına, sakatlığın detaylarını açıklamayacağım." ifadelerini kullandı.

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Real Madrid'de Arda Güler ve Courtios sonrası bir de Militao şoku!
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