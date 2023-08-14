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Giriş Tarihi: 14.8.2023 11:56

West Ham United, James Ward-Prowse'u kadrosuna kattı

West Ham United, James Ward-Prowse’u kadrosuna kattı

West Ham United, Southampton forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu James Ward-Prowse'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Southampton'dan İngiliz futbolcu James Ward-Prowse'u renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, İngiltere Milli Takımı'nda yer alan 28 yaşındaki Ward-Prowse'un transferinden duyulan mutluluk dile getirildi. Konuyla ilgili 28 yaşındaki futbolcu ise, "Hemen uyum sağlayacağımı hissediyorum ve burada olduğum süre boyunca bu futbol kulübü için her şeyimi vereceğime söz verebilirim" ifadelerini kullandı.

Southampton altyapısında yetişen James Ward-Prowse, geride kalan sezonda 38'i Premier Lig, 5'i EFL CUP ve 2'si FA CUP olmak üzere toplamda 45 maçta forma giyerken, 11 gol, 5 asistle takımına katkı sağladı.

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West Ham United, James Ward-Prowse'u kadrosuna kattı
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