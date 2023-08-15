Son dakika Fenerbahçe haberi: Taş gibi adam: Edin Dzeko

F.Bahçe'ye transfer olduğunda yaşı nedeniyle eleştirilen 37'lik Edin Dzeko, performansıyla rakamın bir formalite olduğunu gösterdi. Zimbru ile oynanan Konferans Ligi'ndeki ilk maçında 1 gol-2 asistle parlayan Bosnalı forvet, ligde de Gaziantep FK'yı 18 dakika içerisinde bulduğu iki golle tek başına nakavt etti. Dzeko, 2 isabetli şutta duble yapmasının yanı sıra, 1 şutu da direkte patladı. Omuz omuza 12 ikili mücadelenin 7'sini kazanıp yüzde 58'lik oranla oynarken girdiği 2 hava topunu arkadaşlarına başarıyla ulaştırdı. Rakipten söküp aldığı 5 top çalmayla öne çıkarken 1 kez yarı sahasından olgunlaşmakta olan tehlikeyi savuşturdu. 47 defa buluştuğu topla %76 başarılı pas değeriyle mücadele etti

