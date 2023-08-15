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Giriş Tarihi: 15.8.2023 10:09

Son dakika Fenerbahçe haberi: Taş gibi adam: Edin Dzeko

UĞUR ÇEM
Son dakika Fenerbahçe haberi: Taş gibi adam: Edin Dzeko

Son dakika Fenerbahçe haberi: Gaziantep FK’yı 2 golle nakavt eden Edin Dzeko performansıyla alkış alıyor. Bosnalı golcü, 90 dakika boyunca ikili mücadelede yüzde 58 başarı sağladı.

F.Bahçe'ye transfer olduğunda yaşı nedeniyle eleştirilen 37'lik Edin Dzeko, performansıyla rakamın bir formalite olduğunu gösterdi. Zimbru ile oynanan Konferans Ligi'ndeki ilk maçında 1 gol-2 asistle parlayan Bosnalı forvet, ligde de Gaziantep FK'yı 18 dakika içerisinde bulduğu iki golle tek başına nakavt etti. Dzeko, 2 isabetli şutta duble yapmasının yanı sıra, 1 şutu da direkte patladı. Omuz omuza 12 ikili mücadelenin 7'sini kazanıp yüzde 58'lik oranla oynarken girdiği 2 hava topunu arkadaşlarına başarıyla ulaştırdı. Rakipten söküp aldığı 5 top çalmayla öne çıkarken 1 kez yarı sahasından olgunlaşmakta olan tehlikeyi savuşturdu. 47 defa buluştuğu topla %76 başarılı pas değeriyle mücadele etti

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Taş gibi adam: Edin Dzeko
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