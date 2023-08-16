Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor Taxiarchis Fountas ile 3 yıllığına anlaştı!

Trabzonspor yeni sezon kadro yapılanması için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer ile prensip anlaşmasına varan Taxiarchis Fountas, transfer sürecini ilerletmek için başkent Atina'dan kalkan tarifeli uçakla dün akşam saat 20.00 sıralarında İstanbul'a indi.

İlk maçını oynamak için sabırsızlandığını aktaran Yunan oyuncu, "Her şey tamam. Milli takımdan beraber forma giydiğim arkadaşlarım Bakasetas, Siopis ve Kourbelis ile konuştum ve Kourbelisi de satın aldılar. Onlar Trabzonspor için ülkenin en güzel takımı olduğunu söylediler. taraftarlarımız gerçekten tam bir çılgın. Ben de stadyumda oynayacağım ilk maçımı bekliyorum'' ifadelerini kullandı.

Bordo-mavililer, bugün yapılan son görüşmeler sonrası Fountas ile üç yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Başarılı futbolcunun resmi transfer duyurusunun gün içerisinde yapılması bekleniyor.