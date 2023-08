Şenol Güneş, Neftçi Bakü maçını değerlendirdi

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik direktör Şenol Güneş, "Rövanş maçında mağlubiyetten gelip kazandık. Sezon başı olduğu için oyunculardan istenen performans yakalanmayabilir. İlk maçta rakibi çıkarmadan goller bulduk. Sonra topu rakibe verdik, üstünlüğü onlara vermiştik. Burada da iyi başladık. Rakibin ilk pozisyonunda golü yedik. Bizim eksi tarafımızdı" dedi.



"GENÇ OYUNCULARIMIZ DAHA İSTENİLEN SEVİYEDE DEĞİLLER"



Neftçi Bakü'yü tebrik ederek sözlerine devam eden Güneş, şunları kaydetti:



"Rakibin hücuma yönelik iyi oyuncuları var. Oynamasına izin verirseniz iyi oynayan oyuncuları vardı. Genç oyuncularımız daha istenilen seviyede değiller. İyi oynadılar, fiziksel olarak iyiydiler. Eksikleri de vardı. Dinamo Kiev maçına bakacağız. İlk maç deplasmanda. Umarım ki rakibimizi yenip turu geçeriz. Üç günde bir maç oynayacağız. Rotasyon da yapmak istiyorum. Gelen yeni oyuncuların takıma katkısını bekliyorum. Onları toparlamak gerek. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Memnunuz, iyi bir sonuç, kazanarak gidiyoruz."



"ALINAN HER OYUNCUDAN MEMNUNUZ"



Sezon başında oyuncuları eleştirmenin doğru olmadığını aktaran deneyimli çalıştırıcı, "Alınan her oyuncudan memnunuz. Burada olmayan oyuncular takım oyunu içinde farklı veri verebilir. Dar kadroda olan oyuncular Almanya'da takımla iyi çalıştı. Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Oyuncular arasında bir dalgalanma var. Rebic şu an için düşüncemin gerisinde. Oyuncunun kalitesini, karakterini tartışmaya gerek yok. Olumsuz bir oyuncu performansımız yok" diye konuştu.



"MULEKA İKİNCİ YARIDA İYİYDİ"



Şenol Güneş, takım olarak hücum ve savunmayı iyi yapmaları gerektiğini belirterek, "Geriye de düşebiliriz. Başlangıç olarak iyiydik. Baskılı oynamak iyiydi. Karşılığı olarak hücumda daha fazla pozisyon üretmeliydik. Rakibin ilk çıkışında gol yememeliydik. Kalite farkı ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.



Jackson Muleka'nın performansıyla ilgili bir soruya cevap veren Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı:



"Muleka'nın kaçırdığı gol var. Daha zorunda ise golü attı. Benim için önemli olan yeteneklerini, fizik gücünü sahada doğru kullanması. Muleka ikinci yarıda iyiydi."



"MAAŞLAR ÖDENMEZSE CAMİALARIN İŞİ ZOR OLUR"



Şenol Güneş, siyah-beyazlı takıma geldiği günden bu yana ödemelerin zamanında yapıldığının altını çizerek, şöyle konuştu:



"Kulüplerin yürüyebilmesi için ekonomik olarak iyi kararlar alıp, uygulanabilmesi gerekir. Maaşlar ödenmezse camiaların işi zor olur. Bu dengeler bozulduğu zaman futbol oynanmaz. 'Bana oyuncu ekonomik sorunla gelmesin, gerisi bende' diyorum hep. Ekonomik sıkıntılar da var ama herkes para dağıtıyor gibi Arap ülkelerinin de etkisi var."



Öte yandan Güneş, takımdan gidenlerin olabileceğini ve kadroya bir stoper daha katmak istediklerini aktardı.