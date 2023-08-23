İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina’dan Mancini için şok sözler!

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİF ALDI İDDİASI

İddialara göre istifanın sebebi; Mancini'nin Suudi Arabistan'dan bir teklif aldığı ve bu yüksek maaşlı teklifi kabul ettiği yönünde. Henüz resmi bir açıklama olmamasına rağmen İtalya Milli Takımı'nın yeni hocasının Luciano Spalletti olduğu yazıldı.