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Giriş Tarihi: 23.8.2023 16:32 Son Güncelleme: 23.8.2023 16:37

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina'dan Mancini için şok sözler!

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina’dan Mancini için şok sözler!

İtalya futbolunde gündem Roberto Mancini... İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, İtalya Milli Takımı'ndan istifa eden Roberto Mancini için çarpıcı sözler söyledi.

Roberto Mancini, geçtiğimiz günlerde aldığı sürpriz bir kararla İtalya Milli Takımı'ndaki görevinden istifa etti. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, istifa kararın sonrası deneyimli teknik adam hakkında dikkat çeken sözler açıklamalar yaptı.

"İSTİFA HABERİNİ EŞİNDEN DUYDUM"

Mancini'nin istifası sonrası ilk kez Corriere della Sera'ya konuşan Gravina "İstifasını ilk kez avukatı olan eşi Silvia Fortini'den, Futbol Federasyonu ofisine sözleşme feshi için resmi bir heyetin gelmesinden bir gün önce duydum." açıklamasını yaptı.

"GÖZÜMÜN İÇİNE BAKARAK SÖYLESEYDİ"

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran İtalyan hoca Roberto Mancini'nin samimiyetsiz tavrına sitem eden Gabriele Gravina, "Mancini gözümün içine bakarak iradesini bana belirtseydi daha çok memnun olurdum." diyerek sitem etti.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİF ALDI İDDİASI

İddialara göre istifanın sebebi; Mancini'nin Suudi Arabistan'dan bir teklif aldığı ve bu yüksek maaşlı teklifi kabul ettiği yönünde. Henüz resmi bir açıklama olmamasına rağmen İtalya Milli Takımı'nın yeni hocasının Luciano Spalletti olduğu yazıldı.

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İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina'dan Mancini için şok sözler!
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