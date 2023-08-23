İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina’dan Mancini için şok sözler!

Roberto Mancini, geçtiğimiz günlerde aldığı sürpriz bir kararla İtalya Milli Takımı'ndaki görevinden istifa etti. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, istifa kararın sonrası deneyimli teknik adam hakkında dikkat çeken sözler açıklamalar yaptı.
"İSTİFA HABERİNİ EŞİNDEN DUYDUM"
Mancini'nin istifası sonrası ilk kez Corriere della Sera'ya konuşan Gravina "İstifasını ilk kez avukatı olan eşi Silvia Fortini'den, Futbol Federasyonu ofisine sözleşme feshi için resmi bir heyetin gelmesinden bir gün önce duydum." açıklamasını yaptı.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİF ALDI İDDİASI
İddialara göre istifanın sebebi; Mancini'nin Suudi Arabistan'dan bir teklif aldığı ve bu yüksek maaşlı teklifi kabul ettiği yönünde. Henüz resmi bir açıklama olmamasına rağmen İtalya Milli Takımı'nın yeni hocasının Luciano Spalletti olduğu yazıldı.