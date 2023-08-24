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Giriş Tarihi: 24.8.2023 13:29

Beşiktaş, aradığı stat sponsorunu buldu! Yıllık 8 milyon Euro

Beşiktaş, aradığı stat sponsorunu buldu! Yıllık 8 milyon Euro

Yeni sezona stadyum sponsoru bulamadan giren Beşiktaş'ta hareketlilik yaşanıyor. Stat ismi için harekete geçen Kartal, aradığı sponsoru buldu.

Yeni sezona stat ismi bulamadan giren Beşiktaş, yeni sponsorunu açıklamaya hazırlanıyor. Vodafone ile stat sponsorluğunu sona erdiren Kartal, aradığı sponsoru buldu.

GAZPROM VE EMIRATES HAVA YOLLARI'NDAN SONUÇ ALINAMAMIŞTI

Rusya devi Gazprom ve Arap Yarımadası'ndan Emirates ile Katar Hava Yolları olmak üzere birçok uluslararası şirketle görüşmelerde bulunan fakat istediği sonucu alamayan Beşiktaş, sezona stat sponsoru olmadan başlamıştı.

YILLIK 8 MİLYON EURO

Sporx'in haberine göre, Beşiktaş yönetiminin, stat sponsorluğu konusunda Beko'yla imza aşamasına geldiği belirtildi. Taraflar arasında konuşulan rakamın yıllık yaklaşık 8 milyon Euro seviyesinde olduğu aktarıldı.

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Beşiktaş, aradığı stat sponsorunu buldu! Yıllık 8 milyon Euro
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