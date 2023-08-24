Beşiktaş, aradığı stat sponsorunu buldu! Yıllık 8 milyon Euro

Yeni sezona stat ismi bulamadan giren Beşiktaş, yeni sponsorunu açıklamaya hazırlanıyor. Vodafone ile stat sponsorluğunu sona erdiren Kartal, aradığı sponsoru buldu.
GAZPROM VE EMIRATES HAVA YOLLARI'NDAN SONUÇ ALINAMAMIŞTI
Rusya devi Gazprom ve Arap Yarımadası'ndan Emirates ile Katar Hava Yolları olmak üzere birçok uluslararası şirketle görüşmelerde bulunan fakat istediği sonucu alamayan Beşiktaş, sezona stat sponsoru olmadan başlamıştı.
YILLIK 8 MİLYON EURO
Sporx'in haberine göre, Beşiktaş yönetiminin, stat sponsorluğu konusunda Beko'yla imza aşamasına geldiği belirtildi. Taraflar arasında konuşulan rakamın yıllık yaklaşık 8 milyon Euro seviyesinde olduğu aktarıldı.