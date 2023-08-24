Beşiktaş, aradığı stat sponsorunu buldu! Yıllık 8 milyon Euro

GAZPROM VE EMIRATES HAVA YOLLARI'NDAN SONUÇ ALINAMAMIŞTI

Rusya devi Gazprom ve Arap Yarımadası'ndan Emirates ile Katar Hava Yolları olmak üzere birçok uluslararası şirketle görüşmelerde bulunan fakat istediği sonucu alamayan Beşiktaş, sezona stat sponsoru olmadan başlamıştı.