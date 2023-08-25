Hollanda basını Fenerbahçe'yi konuştu: "Twente paçayı kurtaramadı"

"KIRMIZI KART HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ"

Algemeen Dagblad da, "Kırmızı kart Twente için her şeyi değiştirdi. İstanbul'da büyük kayıp" başlığını kullandı. Haberde, "Twente için İstanbul'da çok güzel bir şekilde başlayan akşam büyük bir drama ile sona erdi. 5-1 yenildiler ve gelecek hafta Enschede'de oynanacak rövanş maçı için umutsuz bir skor aldılar. İstanbul'daki en önemli olay, Youri Regeer'in kırmızı kart görmesi ve Twente'nin ilk yarı boyunca bir kişi eksik oynamasıydı" ifadeleri kullanıldı.