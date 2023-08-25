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Giriş Tarihi: 25.8.2023 15:56

Son dakika haberi: Fenerbahçe Dominik Livakovic ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika haberi: Fenerbahçe Dominik Livakovic ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği 28 yaşındaki Hırvat kaleci Dominik Livakovic'le 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği 28 yaşındaki Hırvat kaleci Dominik Livakovic'le 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Hırvat eldiven yaptığı ilk açıklamada, "Volkan Demirel'in derbi maçlarının özetlerini izledim. Fenerbahçe'ye gelmemde beni ikna eden şey bu yoldu. Büyük maçları seviyorum. Baskı altında performansımı artırıyor." ifadelerini kullandı.

İŞTE FORMA NUMARASI

Dominik Livakovic, Fenerbahçe'de '40' numaralı formayı giyecek.

SELAHATTİN BAKİ: KOLAY OLMADI

İmza töreninde konuşan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "Milli gururlarımızdan Altayımızı dünya devine uğurladık. Aynı gün Fenerbahçemiz'e yakışır bir CV'si olan, Hırvatistan Milli Takımı'nın as kalecisini getirdik. Uzun süredir çalıştığımız bir transferdi, kolay olmadı.

'SÖZÜNÜ TUTTU, TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Kendisi bize bundan birkaç hafta önce söz verdi ama yazılı çizili hiçbir şey yoktu, 'Kulüpten çıkabildiğim takdirde Fenerbahçe'ye geleceğim' demişti. Sözünü tuttu. Kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe Dominik Livakovic ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
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