Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta son yabancı kontenjanı yabancı için kullanılacak!

Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları sağ stoper özelinde yürütülüyor. Avrupa pazarına giriş yapan ve fırsat arayan Beşiktaş'ın, stoper takviyesinin ardından yabancı defterini kapatma ihtimali oldukça yüksek. Sebebi ise kadrodaki yabancı oyuncu sayısı.

Mevcut durumda 14 yabancısı bulunan Kartal'da Francisco Montero takımdan ayrılacak ve yerine savunmaya bir oyuncu transferi gerçekleştirilecek. Montero'nun Belçika ve İspanya'dan bazı takımlarla temasta olduğu kaydedildi. 24 yaşındaki futbolcunun ayrılığı sonrası 1 kişilik kontenjan yine stoper ile doldurulacak.

MULEKA'YA İZİN YOK, ONANA GİTMEYE NİYETLİ DEĞİL

Ancak hücum hattına yeni bir yabancı takviyesi için bir oyuncunun daha gitmesi gerekiyor. Jackson Muleka'ya çok sayıda teklif gelse de teknik direktör Şenol Güneş'in şu ana dek ayrılığına izin vermediği kaydedildi.

Yeni transfer Jean Onana'nın Genoa'nın ilgisi sonrası kiralanması düşüncesi gündeme gelirken Kamerunlu futbolcunun buna niyetli olmadığı belirtildi. 14 yabancı kuralına takılan siyah-beyazlılar, bu nedenle sürpriz bir ayrılık olmadan stoper dışında takviye yapmayacak. Sadece Türk futbolcular özelinde takıma bir rotasyon oyuncusu dahil edilecek.

İşte Kartal'ın yabancıları

Rosier

Colley

Amartey

Masuaku

Hadziahmetovic

Ghezzal

Gedson

Onana

Chamberlain

Rebic

Muleka

Aboubakar

Rashica

Montero Not: Zaynutdinov mavi kartla oynadığı için kontenjana dahil değil.

SOL BEKE 2 ADAY

Dinamo Kiev'le oynanacak rövanş maçında sakatlığı bulunan Masuaku'nun yerine sol bek için Zaynutdinov ve Umut'un adı geçiyor. Umut'un formayı alma ihtimali daha yüksek görülüyor.