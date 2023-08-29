Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Nicolas Dominguez’e karşılık Batshuayi teklifi!

Fenerbahçe yaz transfer döneminde pek çok yıldızı kadrosuna katmayı başardı. Yapılan transferler taraftarların bir hayli ilgisini çekti.

Fenerbahçe'de bir yandan ise transfer çalışmaları devam ediyor. Kanarya'da bu anlamda gündeme gelen isimlerden birisi de Arjantinli yıldız Nicolas Dominguez olmuştu.

GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLADI

Fenerbahçe ile Bologna arasında Nicolas Dominguez transferi bir süre önce tıkanmıştı. Fakat iki kulüp arasında bu transferde görüşmelerin yeniden başladığı öğrenildi.

BATSHUAYI TAKASI!

Nicolas Dominguez'in kulübü Bologna'nın Fenerbahçe'den o yıldıza talip olması iki takım arasında transferde takas planını devreye soktu. Bologna'nın Fenerbahçe'den talip olduğu o isim Michy Batshuayi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sarı-lacivertli ekibin bir süre önce talip olduğu Nicolas Dominguez'in de Bologna'da forma giymesi transferde takas ihtimalini ortaya çıkarttı. İki taraf arasındaki aracıların kulüpleri takas masasına davet ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin 'yedek kalmak istemeyen' Batshuayi'yi satmak istemesi, Dominguez'in ise 'daha yüksek maaş için' Bologna'dan ayrılma talebi iki ekibi yeniden birbirine yaklaştırdı.

Fenerbahçe ve Bologna, Batshuayi- Dominguez takası için görüşmelere başladı. Sarı-lacivertli ekibin bir süre önce talip olduğu 25 yaşındaki Arjantinli orta saha için sıkı bir pazarlık halinde olduğu bildirildi. Bu anlamda iki takım arasında yaşanan transfer gelişmeleri büyük bir merakla takip ediliyor. (Fotomaç)