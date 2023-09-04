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Giriş Tarihi: 4.9.2023 14:09

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta Jean Onana'nın geleceği belli oldu!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Jean Onana’nın geleceği belli oldu!

Son dakika Beşiktaş h aberleri: Beşiktaş'tan gönderileceği konuşulan yeni transferlerden Jean Onana'nın siyah-beyazlı takımdaki geleceği belli oldu.

Beşiktaş'ta performansı eleştirilen ve gönderileceği iddia edilen yeni transferlerden Jean Onana'nın siyah-beyazlı takımdaki geleceği belli oldu.

Kamerunlu futbolcunun Beşiktaş'tan ayrılmayacağı öğrenildi.

"100 DAKİKA OYNAYIP GÖNDERİLMEK, İTİBARINI ZEDELER"

Onana'nın menajerinin, 23 yaşındaki futbolcu için "Bir takıma gelip, 100 dakika oynayıp Beşiktaş'tan gönderilmek, benim oyuncumun itibarını zedeler." dediği belirtildi.

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş de geçtiğimiz günlerde genç futbolcu için, "Onana bizim oyuncumuz. Sahada en iyisini yapacağına inanıyorum. Şu an gitmesiyle ilgili durum yok. Bunlar her zaman mümkün olan şeyler ama spekülasyonlar bizim üzerimden, oynayan ve oynamayan oyuncular üzerinde yapılıyor. Bir adaptasyon süreci yaşıyor ama şu an bizden kaynaklanan bir şey yok. Ben Onana'yı kiralık vereceğiz, satacağız demedim. Başkan da demedi. Transferler kulübün idari ve teknik yapısına uygun yapılır." açıklamasında bulunmuştu.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta Jean Onana'nın geleceği belli oldu!
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