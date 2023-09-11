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Giriş Tarihi: 11.9.2023 11:20

Kaoru Mitoma'ya 1 gol ve 3 asistin hediyesi Porsche oldu

Kaoru Mitoma’ya 1 gol ve 3 asistin hediyesi Porsche oldu

Brighton'da takımın parlayan yıldızlarından olan Kaoru Mitoma, ayın oyuncusu seçildi. Kulüpte ayın oyuncusu seçilen Japon oyuncu Kaoru Mitoma'ya ödül olarak Porsche Centre Mid-Sussex hediye edildi.

Brighton'da sezonun öne çıkan isimlerinden olan Kaoru Mitoma, Premier Lig'de ilk ayı yüksek verimle geçirdi.

26 yaşındaki Mitoma, ilk ayın ardından Premier Lig'de 4 maçta 1 gol ve 3 asistle katkı sağladı.
Mitoma'ya Porsche hediyesi
Kulüp oyuncusunun performansı sonrası ödül olarak Porsche Centre Mid-Sussex hediye etti. Bu hediye pek çok taraftarı şaşırttı ancak Mitoma performansıyla taraftarlarının gözünü doldurmaya devam ediyor.

Güncel piyasa değeri 32 milyon Euro olan Mitoma, yıldız isim 2021 yazında Japon ekibi Kawasaki Frontale'den 3 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

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Kaoru Mitoma'ya 1 gol ve 3 asistin hediyesi Porsche oldu
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