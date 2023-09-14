Trabzonspor taraf dernekleri, destek çağrısında bulundu

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya gelen dernek ve gruplar adına basın açıklaması yapan Rota Akçaabatlılar Taraftarlar Derneği Başkanı Bilal Pervanoğlu, Trabzonspor'a destek verirken süreç içerisinde en önemli şeyin sabırlı olunması gerektiğini anlattı.

"Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kuruluna desteğimiz karşısında birçok ithamla karşılaştık." diye konuşan Pervanoğlu, transferler öncesi ve sonrasında kulüp başkanı ve ekibinin her zaman yanında olduklarını, tüm taraftarların da destek vermesi gerektiğini söyledi.

Pervanoğlu, takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın milli takımdaki performansına yönelik sosyal medyadaki eleştirilere değinerek, şunları kaydetti:

"Beşiktaş maçı öncesinde kaptanımız Uğurcan Çakır fazlasıyla gündemde. Biz her zaman olduğu gibi bugün de yarın da kaptanımızın yanındayız. Umuyoruz ki maçın hakemi adaletli bir yönetim sergiler. Türk futbolunda birçok hakem faciasının bizzat içinde bulunmuş ve en çok mağdur edilen kulübü olduğumuz için bu konuda çok temkinliyiz."