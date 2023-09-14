Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor taraf dernekleri, destek çağrısında bulundu
Giriş Tarihi: 14.9.2023 14:36

Trabzonspor taraf dernekleri, destek çağrısında bulundu

AA
Trabzonspor taraf dernekleri, destek çağrısında bulundu

Trabzonspor taraf dernekleri, bordo-mavili takım ve kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'a destek açıklaması yaptı.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya gelen dernek ve gruplar adına basın açıklaması yapan Rota Akçaabatlılar Taraftarlar Derneği Başkanı Bilal Pervanoğlu, Trabzonspor'a destek verirken süreç içerisinde en önemli şeyin sabırlı olunması gerektiğini anlattı.

"Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kuruluna desteğimiz karşısında birçok ithamla karşılaştık." diye konuşan Pervanoğlu, transferler öncesi ve sonrasında kulüp başkanı ve ekibinin her zaman yanında olduklarını, tüm taraftarların da destek vermesi gerektiğini söyledi.

Pervanoğlu, takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın milli takımdaki performansına yönelik sosyal medyadaki eleştirilere değinerek, şunları kaydetti:

"Beşiktaş maçı öncesinde kaptanımız Uğurcan Çakır fazlasıyla gündemde. Biz her zaman olduğu gibi bugün de yarın da kaptanımızın yanındayız. Umuyoruz ki maçın hakemi adaletli bir yönetim sergiler. Türk futbolunda birçok hakem faciasının bizzat içinde bulunmuş ve en çok mağdur edilen kulübü olduğumuz için bu konuda çok temkinliyiz."

EN ÇOK OKUNANLAR

Fatih Portakal'dan İYİ Parti ve Akşener'e: 2 gün sonra CHP'ye yanaşacaklar
Dünya şokta ama ben...
CHP yandaşı Enver Aysever ve Uğur Dündar'dan "Atatürk'ü pazarladınız" kavgası!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika! MSB duyurdu: 1 Ocak'tan itibaren 1299 terörist etkisiz hale getirildi...
SON DAKİKA! İYİ Parti yerel seçim kararını açıkladı: 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklar
SON DAKİKA | Dışişleri'nden Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki: Akıl dışı buluyoruz
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin yerel seçim kararına ilk yorum: Köprünün altından çok sular akar
Kuzey Kore’nin yeni rolü
Kötü tohum
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor taraf dernekleri, destek çağrısında bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA