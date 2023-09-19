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Giriş Tarihi: 19.9.2023 11:30

Sahte adla başka takımda oynadığı iddia edilen Matko Miljevic'in sözleşmesi feshedildi

AA
Sahte adla başka takımda oynadığı iddia edilen Matko Miljevic’in sözleşmesi feshedildi

MLS ekiplerinden Montreal'de forma giyen Matko Miljevic'in sözleşmesi, sahte adla amatör bir takımda oynadığı iddiası nedeniyle feshedildi.

MLS'den yapılan açıklamada, lige zarar verme ve standart oyuncu sözleşme kurallarını ihlal etme gerekçeleriyle, 22 yaşındaki ABD'li futbolcu Miljevic'in kontratının feshedildiği bildirildi.

Kanada basınında son dönemlerde yer alan haberlerde, Miljevic'in Kanada'nın Quebec bölgesini temsil eden arkadaşına ait amatör bir takımda sahte adla 3 maçta 6 gole imza attığı, bir karşılaşmada ise rakibine yumruk attığı gerekçesiyle ligden süresiz ihraç edildiği yönünde iddialar yer almıştı. Montreal'in teknik direktörü Hernan Losada ise Miljevic hakkında kulüp ve ligin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Arjantin ekibi Argentinos'un altyapısında kariyerine başlayan ve 2021'de Montreal'e transfer olan Miljevic, bu sezon Kanada ekibinde 8 lig maçında sahada 124 dakika süre alabilmişti.

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Sahte adla başka takımda oynadığı iddia edilen Matko Miljevic'in sözleşmesi feshedildi
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