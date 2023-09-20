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Giriş Tarihi: 20.9.2023 10:58 Son Güncelleme: 20.9.2023 11:00

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: "Altı"n adam İsmail Yüksek!

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Altın adam İsmail Yüksek!

Sond akika Fenerbahçe haberi: Transfer yapılmayan ön liberoda Antalyaspor maçında oynayan Zajc’ın performansını beğenmeyen tecrübeli çalıştırıcı, gelecek müsabakalarda İsmail Yüksek’e görev verecek. .

Başkan Ali Koç'un açıklamasına rağmen 6 numaraya transfer yapamayan Fenerbahçe'de 3-2 kazanılan Antalyaspor maçında bu bölgede oynayan Miha Zajc'ın performansı eleştiri konusu olmuştu. Gözünü Konferans Ligi'ndeki Nordsjaelland sınavına çeviren sarı-lacivertlilerde tecrübeli çalıştırıcının, bu bölgede İsmail Yüksek ile devam etme kararı aldığı öğrenildi. Kart cezası nedeniyle son karşılaşmada olmayan 24 yaşındaki orta saha, Avrupa arenasında tekrardan formayı alacak. 3 gün sonra Süper Lig'de oynanacak Alanyaspor mücadelesinde de yine A planı başarılı oyuncu olacak.

MIGUEL CRESPO'YA 'HAZIR OL' MESAJI VERİLDİ

İsmail Kartal, ilk aşamada önümüzdeki haftalar için İsmail Yüksek'i düşünse de Miguel Crespo'ya da 3 kulvardaki uzun periyotta sık sık şans bulabileceğini iletti. Portekizli oyuncusuyla görüşen 62 yaşındaki çalıştırıcının, bir önceki döneminde Crespo'dan aldığı verimi tekrardan istediği ve "Kendini her zaman forma için hazır tut" mesajını verdiği öğrenildi.

TEKLİF ALDI, GİTMEDİ

Fenerbahçe'de geçen sezon Jorge Jesus döneminde yükselişe geçen İsmail Yüksek, yaz transfer döneminde başta Bundesliga olmak üzere ciddi teklifler aldı. Yönetim ise birlikte şampiyonluk yaşamak istediklerini belirterek oyuncuyu bırakmadı.

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