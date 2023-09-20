SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: "Altı"n adam İsmail Yüksek!

Başkan Ali Koç'un açıklamasına rağmen 6 numaraya transfer yapamayan Fenerbahçe'de 3-2 kazanılan Antalyaspor maçında bu bölgede oynayan Miha Zajc'ın performansı eleştiri konusu olmuştu. Gözünü Konferans Ligi'ndeki Nordsjaelland sınavına çeviren sarı-lacivertlilerde tecrübeli çalıştırıcının, bu bölgede İsmail Yüksek ile devam etme kararı aldığı öğrenildi. Kart cezası nedeniyle son karşılaşmada olmayan 24 yaşındaki orta saha, Avrupa arenasında tekrardan formayı alacak. 3 gün sonra Süper Lig'de oynanacak Alanyaspor mücadelesinde de yine A planı başarılı oyuncu olacak.

MIGUEL CRESPO'YA 'HAZIR OL' MESAJI VERİLDİ



İsmail Kartal, ilk aşamada önümüzdeki haftalar için İsmail Yüksek'i düşünse de Miguel Crespo'ya da 3 kulvardaki uzun periyotta sık sık şans bulabileceğini iletti. Portekizli oyuncusuyla görüşen 62 yaşındaki çalıştırıcının, bir önceki döneminde Crespo'dan aldığı verimi tekrardan istediği ve "Kendini her zaman forma için hazır tut" mesajını verdiği öğrenildi.

TEKLİF ALDI, GİTMEDİ



Fenerbahçe'de geçen sezon Jorge Jesus döneminde yükselişe geçen İsmail Yüksek, yaz transfer döneminde başta Bundesliga olmak üzere ciddi teklifler aldı. Yönetim ise birlikte şampiyonluk yaşamak istediklerini belirterek oyuncuyu bırakmadı.