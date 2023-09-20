SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan, Şampiyonlar Ligi arenasına çıkıyor

G.Saray bugün Kopenhag sınavı ile Şampiyonlar Ligi'ne dönüyor. Rams Park'ta saat 19.45'te başlayacak karşılaşma, EXXEN ekranlarından izlenebilecek ve müsabakayı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek. A Grubu'ndaki diğer karşılaşmada ise Bayern Münih ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'de tek değişiklik yapacak. Son 3 maçtır yer verdiği Tete'yi kulübeye çekecek olan 49 yaşındaki çalıştırıcı, Hakim Ziyech'e şans tanıyacak. İyileşen Zaha'nın takıma katılmasıyla bu sezon ilk kez tam kadro olan Galatasaray'da Fildişili yıldızın ikinci yarıda oyuna girmesi bekleniyor.

SAHNE KRALIN



Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesaplarındaki kliplerde sahneye çıkan Mauro Icardi, bugünkü karşılaşma ile yeniden Devler Ligi arenasına adımını atıyor. Şampiyonlar Ligi elemelerinde bu sezon 3 gol-1 asist ile Aslan'ı gruplara taşıyan Arjantinli, 7 maçlık hasrete de son vermenin peşinde. Yıldız oyuncu, kariyerindeki ilk 12 Şampiyonlar Ligi maçında 9 gol atarken son 7 müsabakada ise ağları havalandıramadı.

GALİBİYET PRİMİ 81 MİLYON TL



Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalarak 30 milyon Euro'ya yakın gelir elde eden Galatasaray, 50 bin taraftarı önünde Kopenhag'ı yenerse 2.8 milyon Euro (81 milyon TL) bonusu kasasına koyacak. Beraberlik primi ise 930 bin Euro (27 milyon TL).

41 KERE MAŞALLAH



Chelsea ile 2020-21'de Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kaldıran Hakim Ziyech, bu turnuvada toplam 40 maça çıktı. 8 gol atan ve 10 defa da asist katkısı veren Ziyech, bugün ilk 11'de olacak.

BÜLENT TİMURLENK: FARKLI BİR KİMLİĞE BÜRÜNECEK



Muslera, Linnes-Donk- Serdar Aziz-Nagatomo, N'diaye- Fernando-Belhanda, Emre Akbaba- Eren Derdiyok-Rodrigues… G.Saray, 5 yıl önce 18 Eylül akşamı 3-0 kazandığı L.Moskova Şampiyonlar Ligi grup ilk maçına bu kadro ile çıkmıştı. O kadroyla bu akşam sahaya çıkacak 11'in karşılaştırmasını okuyucuların takdirine bırakıyorum. Yönetim, Devler Ligi için fazlasıyla iyi bir kadro kurdu. Bu formayı giyen futbolcular söz konusu bir Avrupa Kupası maçıysa hele bir de santra öncesinde Şampiyonlar Ligi müziği çalıyorsa kulübün genlerinden gelen ve tarihinde yazan başarılar sayesinde farklı bir kimliğe bürünürler. Bugün Kopenhag, yarın B.Münih sonra M.United… Grupta iç saha maçlarını kazanıp bir üst tura çıkmak için gözünüze kestirdiğiniz takıma deplasmanda yenilmemek bu işin yazılı olmayan kuralı. Sadece iyi başlamak değil 6 maçlık seride devamını da getirmek mühim. 5 yıl önce Lokomotiv Moskova'yı ilk maçta 3-0 yenen G.Saray'ın kalan 5 maçta sadece 1 puan aldığını unutmayalım.

