SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’nın takım boyu uzadı

Geride kalan transfer dönenin en hızlı takımlarından olan ve 16 yeni ismi kadrosuna katan Trabzonspor'da, alınan oyuncuların uzun boyları dikkat çekti. Özellikle savunma, orta saha ve hücum hattında Fırtına, rakiplerine bir hayli fark attı. Bordomavililerde en uzun boylu futbolcu 2.01 m. ile Nijeryalı forvet Onuachu olurken, Baniya ve Benkovic 1.94 m. ile öne çıktı. Ön libero Mendy de 1.91 m, İspanyol savunma oyuncusu Fernandez ise 1.90 m. boyunda.

BİR SEZONDA 11 CM. FARK ATTI!

Diğer yeni transferler Pepe 1.83, Berat Özdemir 1.87, Onuralp Çevikkan 1.91, Mehmet Can Aydın 1.80, Kourbelis 1.81, Teklic 1.82, Göktan 1.76, Orsic 1.79 ve Fountas'ın boyu ise 1.70 m. Trabzon'da geçen sezon takımın boy ortalaması 173 santimdi. Bu sezonki tüm takımın boy ortalaması ise 184 santimetre...