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Giriş Tarihi: 25.9.2023 09:48

Galatasaray ile İstanbulspor 47. randevuda

Galatasaray ile İstanbulspor 47. randevuda

Galatasaray ile İstanbulspor, Süper Lig tarihinde yarın 47. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile İstanbulspor, Süper Lig tarihinde yarın 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda Galatasaray'ın rakibine karşı açık ara üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 46 müsabakada Galatasaray 31, İstanbulspor 5 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 104 golüne, İstanbulspor 41 golle yanıt verebildi.

İSTANBULSPOR'UN EV SAHİBİ OLDUĞU MAÇLAR

Galatasaray'ın, Süper Lig'de deplasman maçlarında da rakiplerine üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, İstanbulspor'a konuk olarak çıktığı maçların 14'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 4'ünü yitirdi.

Bu maçlarda 46 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 20 gol gördü.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, İstanbulspor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 1962-1963 sezonunda ev sahibi olduğu maçta 6-0'lık sonuçla aldı.

İstanbulspor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, 1970-1971 sezonunda evinde oynadığı maçta 3-0'lık skorla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 2000-2001 sezonunda oynandı. İstanbulspor'un sahasında oynanan maçı, Galatasaray 5-3 kazandı. Toplam 8 gol, rekabetteki 46 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

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Galatasaray ile İstanbulspor 47. randevuda
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