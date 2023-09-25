Son dakika haberi: Adana Demirspor’da kaleci şoku! Beşiktaş maçında kim oynayacak?

Adana Demirspor Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'ya 2-1 yenilirken, Beşiktaş maçı öncesi 3 önemli oyuncusu cezalı duruma düştü.



3 OYUNCU CEZALI

Topa ceza sahası dışında elle dokunan kaleci Ertaç Özbir'in yanı sıra 45+8'de Stambouli ve 90+7'de Kevin Rodrigues kırmızı kart gördü. 3 oyuncu çarşamba günü oynanacak tehir maçında takımdaki yerlerini alamayacak.



SHAHRUDIN MUHAMMEDALIYEV YOK

Ertaç Özbir'in yokluğunda erteleme maçının ardından lisansı çıkarılan yeni transfer Shahrudin Muhammedaliyev forma giyemeyecek. Goran Karacic de TFF listesine dahil edilmediği için kaleyi henüz resmi maçlarda forma giyemeyen Vedat Karakuş koruyacak.

KLUIVERT: KALEDE VEDAT OLACAK

Teknik direktör Patrick Kluivert Beşiktaş maçında kalede Vedat'ın olacağını ifade ederek "Fazla ters köşe olmuş gibi olabilir ama elimizde Vedat var. Gayet iyi bir kaleci. Kaleciler kaybettik ama oynayabilecek durumda kalecimiz var. Vedat'ın kendi performansını sahaya yansıtacağını biliyoruz" şeklinde konuştu.

BİLGİ: Adana Demirspor'un 1. kalecisi Ertaç kırmızı kart yüzünden 2. ve 4. kaleci Şahruddin Muhammedaliyev ve Yılmaz Aktaş kural gereği, 3. kaleci Karacic ise TFF listesine dahil edilmediği için Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.