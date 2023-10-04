Louis Van Gaal, kriz içinde olan Ajax’a geri döndü!

"YUKARIYA GİDEN YOLU BULMAYIZ"

Ajax'ın internet sitesine açıklamalarda bulunan Louis van Gaal yeni görevine ilişkin, "Ajax'a yardım etmek ve futbol bilgimle destek olmak istiyorum. Yine yukarıya giden yolu bulmalıyız." dedi.

Ajax tarafından yapılan açıklamada, bu sezon alınan kötü sonuçlara son vermek adına deneyimli hocayla anlaşma sağlandığı açıklandı. Louis van Gaal, 1991-97 yılları arasında teknik direktör olarak görev yaptığı Ajax'ta 3 lig şampiyonluğunun yanı sıra 1995'te Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı.