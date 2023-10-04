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Giriş Tarihi: 4.10.2023 13:28

Louis Van Gaal, kriz içinde olan Ajax'a geri döndü!

Louis Van Gaal, kriz içinde olan Ajax’a geri döndü!

Hollanda devi Ajax, bu sezon hayal kırıklığı yaşıyor ve ligde eski günlderinden uzak bir performans ortaya koyuyor. Kriz içinde olan Ajax, eski teknik direktörü Louis van Gaal'in kulüpte danışman olarak işe başladığını açıkladı.

Hollanda Ligi Eredivisie'de sezona çok kötü başlayan ve alınan sonuçlardan sonra Futbol Direktörü Sven Mislintat'la yollarını ayıran Ajax, danışmanlık görevi için eski hocası Louis van Gaal'le anlaştığını duyurdu.

"YUKARIYA GİDEN YOLU BULMAYIZ"

Ajax'ın internet sitesine açıklamalarda bulunan Louis van Gaal yeni görevine ilişkin, "Ajax'a yardım etmek ve futbol bilgimle destek olmak istiyorum. Yine yukarıya giden yolu bulmalıyız." dedi.

Ajax tarafından yapılan açıklamada, bu sezon alınan kötü sonuçlara son vermek adına deneyimli hocayla anlaşma sağlandığı açıklandı. Louis van Gaal, 1991-97 yılları arasında teknik direktör olarak görev yaptığı Ajax'ta 3 lig şampiyonluğunun yanı sıra 1995'te Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı.

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Louis Van Gaal, kriz içinde olan Ajax'a geri döndü!
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