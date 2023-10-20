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Giriş Tarihi: 20.10.2023

Katliamcı İsrail’e yasak!

Katliamcı İsrail’e yasak!
UEFA İcra Komitesi, bir sonraki duyuruya kadar İsrail'de hiçbir UEFA maçının oynanmamasına karar verdi. İsrail kulüpleri Maccabi Haifa ve Maccabi Tel- Aviv'den de kendi sahalarındaki müsabakalar için ülkelerinin toprakları dışında, geçerli tüm UEFA düzenlemelerine uygun stadyumlar önermeleri talep edildi. Avrupa Ligi'nde 26 Ekim Perşembe günü oynanması gereken Villarreal-Maccabi Haifa mücadelesi 6 Aralık Çarşamba gününe, Konferans Ligi'nde 26 Ekim Perşembe günü yapılacağı açıklanan Maccabi Tel Aviv-Zorya Luhansk karşılaşması da 25 Kasım Cumartesi gününe ertelendi. Mevcut durum nedeniyle Maccabi Haifa Genç Takımı ise UEFA Gençlik Ligi'nden çekildi.

SALAH'IN ÇIĞLIĞI SES GETİRDİ
Liverpool forması giyen Mısırlı golcü Mohammed Salah'ın, X'ten dünya liderlerine seslendiği video dün itibarıyla 150 milyon etkileşim aldı. 18 milyon 618 bin takipçisi olan futbolcunun "Gazze halkının suya, yemeğe ve tıbbi desteğe ihtiyacı var. Bütün dünya liderlerini, masum ruhların daha fazla katledilmesini önlemek amacıyla bir araya gelmeye çağırıyorum. İnsanlık galip gelmeli" sözleri televizyonlar ve haber siteleri aracılığıyla da kitlelere ulaştı. Salah, Filistin halkı için maddi destekte de bulunmuştu.

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Katliamcı İsrail’e yasak!
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