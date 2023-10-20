Katliamcı İsrail’e yasak!

EFA İcra Komitesi,İsrail'de hiçbir UEFA maçınınoynanmamasına karar verdi.Avrupa Ligi'nde26 Ekim Perşembegünü oynanması gerekenVillarreal-MaccabiHaifa mücadelesi 6Aralık Çarşamba gününe,Konferans Ligi'nde 26Ekim Perşembe günü yapılacağıaçıklanan Maccabi TelAviv-Zorya Luhansk karşılaşmasıda 25 Kasım Cumartesi gününeertelendi. Mevcut durum nedeniyleforması giyen Mısırlı golcü Mohammed Salah'ın, X'ten dünya liderlerine seslendiği video dün itibarıyla 150 milyon etkileşim aldı. 18 milyon 618 bin takipçisi olan futbolcununsözleri televizyonlar ve haber siteleri aracılığıyla da kitlelere ulaştı. Salah, Filistin halkı için maddi destekte de bulunmuştu.