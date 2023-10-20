Katliamcı İsrail’e yasak!

UEFA İcra Komitesi, birsonraki duyuruya kadarİsrail'de hiçbir UEFA maçınınoynanmamasına karar verdi.İsrail kulüpleri MaccabiHaifa ve Maccabi Tel-Aviv'den de kendi sahalarındakimüsabakalariçin ülkelerinin topraklarıdışında, geçerli tümUEFA düzenlemelerineuygun stadyumlarönermeleri talepedildi. Avrupa Ligi'nde26 Ekim Perşembegünü oynanması gerekenVillarreal-MaccabiHaifa mücadelesi 6Aralık Çarşamba gününe,Konferans Ligi'nde 26Ekim Perşembe günü yapılacağıaçıklanan Maccabi TelAviv-Zorya Luhansk karşılaşmasıda 25 Kasım Cumartesi gününeertelendi. Mevcut durum nedeniyleMaccabi Haifa Genç Takımı iseUEFA Gençlik Ligi'nden çekildi.
SALAH'IN ÇIĞLIĞI SES GETİRDİ Liverpool forması giyen Mısırlı golcü Mohammed Salah'ın, X'ten dünya liderlerine seslendiği video dün itibarıyla 150 milyon etkileşim aldı. 18 milyon 618 bin takipçisi olan futbolcunun "Gazze halkının suya, yemeğe ve tıbbidesteğe ihtiyacı var. Bütün dünya liderlerini,masum ruhların daha fazla katledilmesiniönlemek amacıyla bir araya gelmeyeçağırıyorum. İnsanlık galip gelmeli" sözleri televizyonlar ve haber siteleri aracılığıyla da kitlelere ulaştı. Salah, Filistin halkı için maddi destekte de bulunmuştu.