Derbi saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş maçı canlı yayınlanacak mı? GS - BJK izle

ÜMRANİYE'DE SON DURUM

ESKİ ASLANLARLA AVLAYACAK

1- Teknik sorumlu Burak Yılmaz, Galatasaray derbisi için iki isim üzerinden planlarını kurguladı. Deplasmandan galibiyetle dönülmesi için sahaya süreceği 11'i şekillendiren Yılmaz, orta sahada Gedson Fernandes'e, hücumda ise Milot Rashica'ya odaklandı.

2- Rashica ve Gedson ile özel olarak görüşen ve bire bir toplantılar yapan Burak Yılmaz, hücumda tempolu oyunla birlikte birbirlerine olabildiğince yakın hareket etmelerini istedi. Ayrıca rakibin etkili olduğu sağ koridorda da Rashica'dan, savunma halinde Boey'i takip etmesini iletti.

3- Sağ kanat Ghezzal'a teslim edilecek. Burak Yılmaz'ın özellikle Aboubakar ile Ghezzal'ın saha içi uyumu ve iletişimini pozitif şekilde kullanmak istediği kaydedildi.

4- Burak Yılmaz, son 10 günlük süreçte hem teknik hem psikolojik olarak kendisini işine yoğunlaştırmak adına ekibiyle birlikte sabahın erken saatlerinde tesise gidip, akşam ayrıldı.

5- Teknik ekibe yeni katılan Hari Vukas ve kondisyoner Toni Modric ile birlikte takımda fizik eksiği bulunan isimlere yönelik çalışmalar yapıldı. Milli arada tempo yükselirken derbide efor beklenen isimlerden olumlu dönüş alındı.