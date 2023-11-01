F.Bahçe’nin oyun pratiği zedelenir

Fenerbahçe'nin buhaftadan itibaren başlayacak zorlu maçtrafiğinde önemli sakatlıklar gündemegeldi. Bunların bilhassa rekor sayıdastoperlerde olması ciddi bir sorun.Ben sezon başından beri çok iyi neticeleralınmasına rağmen, "Bu takımınkondisyon idmanlarının ağırlaşmasılazım. Bilhassa kaliteli yabancılarındinlendirilmeden maç tempolarınadevam etmesi gerekir" diye bazıeleştirilerde bulunuyordum.Zaten Fred'in hiç önemlibir pozisyon yokken daha 6. dakikadakasık sakatlığı geçirmesi, görüşlerimdehaklı olduğumu göstermiştir.Stoperdeki sıkıntıların giderilmesiiçin önde takım presininçok daha etkili vedevamlılık sağlaması lazımki defans bloğu fazla rakipataklarla karşılaşmasın.Kadro istikrarıve oyun planlaması açısından Becao veFred'in olmaması İsmail Kartal'ı zorlayacaktır.Bu iki oyuncununyerine mutlaka birilerioynayacak ama birlikteoynama alışkanlığı konusundaF.Bahçe'nin oyunpratiği zedelenir.Fenerbahçe elbette sahaya 11 kişi çıkacak ama bazı mevkilerde bazı futbolcuların ikamesi yok. Becao ve Djiku yerli stoperlerin çok önünde. Buna Fred ve Edin Dzeko'yu da ekleyebilirim.Arka arkaya gelen sakatlıklar, Samandıra'da elbette keyifleri kaçırmıştır. Yedeklerin neler yapacağını göreceğiz."Okan Buruk, Rize'de Oliveira ve Mertens'e şans tanıyarak Zaha, Ziyech ve Ndombele'den henüz istediği şekilde verim alamadığını kanıtlar gibiydi."İstanbul'a gelenönemli yabancı futbolcular, buradaki ligintemposu ve idman yetersizlikleriyle güçkaybediyorlar.Zaha, Tete,Ndombele ve Ziyech henüz isimlerineyakışır performansı sahaya yansıtamadılar.Tete'ninperformansı da samanalevi gibi.Oyunu arkadanmükemmel başlatıyor. Sakinliği vepozisyon bilgisiyle savunmayı toparlıyor.Muslera'nın performansının yükselmesindeSanchez'in büyük payı var.Buruk da Rize'de Oliveira veMertens'e şans tanıyarak bir ölçüde Zaha,Ziyech ve Ndombele'den henüz verimalamadığını kanıtlar gibiydi.Zaniolo,G.Saray'dan giderken set hücumlarındakapalı savunmalara karşı sıkıntılıolduğu söylemi ve 30 milyon Euro'yuaşkın para kazandıracak projesi, bonservisödenmeden alınan Zaha ve Tete'yikağıt üzerinde mantıklı gösteriyordu.G.Saray'ın son dönemde kullandığısol beklerin seviyesiyere bu kadar yakınkenAngelino'nun en büyükhayal kırıklığı olduğunu,Bakambu'nun 'İcardi'yiyedeklerim' inandırıcılığındançok uzakta kaldığını,Halil'in de anlamsız birtransfer olduğunu söyleyebilirim.Ndombele'nin fizik problemleri3 yıl önce de tartışılıyordu. G.Saray,Paredes'i fazlasıyla bekledi. Vecino'yu daSarri'nin bırakmayacağı belliydi. Oyunueskilerin taşıdığı muhakkak ancakSanchez'in 12'den vurulmuş bir transferolduğunu da unutmamak lazım.Trabzonspor'un sergilediğifutbol olumlu değil. Abdullah Avcı, henüzistediklerini uygulama fırsatı bulmuş değil.Maçın favorisi tabii ki oturmuş kadrosuyla,eksikleri olmasına rağmen F.Bahçe.Trabzonspor, Avcı iletoparlanma sürecini başlattı. İki maçta kalelerindegol görmediler. Abdullah hoca takımaönce gol yememe konusunda bir planlamayapmış. Yukarıya tutunmak için bordo-mavililerin,F.Bahçe'ye karşı öncelikle kaybetmemesigerekiyor. F.Bahçe'nin gol yollarında sıkıntıyaşamadığını görüyoruz. Eğer Becao veFred'in yerine oynayacaklar hata yapmazsafavori sarı-lacivertliler olur.Karagümrük karşısındakaleye isabetli şut atamayan Trabzonspor'unF.Bahçe karşısında pazartesi sabahı bence şansıhiç yoktu. Futbolda bazen rüzgâr da kesilir,tersine de döner. Fred ve Becao'nun sakatlıklarıF.Bahçe'yi zorlayacak. Ancak Trabzonspor'unkanatlarda dev santrforuna top getirebilecekorganizasyonlarının inandırıcılığı yok.Bakasetas'ı yetiştirirlerse iki 6 numara Berat veMendy ile Fred'siz F.Bahçe'nin orta sahasınakafa tutabilirler. Ancak Dzeko'yu nasıl kilitleyecekler?Eren ve Mehmet Can, İrfan ile Tadic'inasıl durduracak, o büyük bir soru işareti.Messi'ye Ballond'Or ödülü Dünya Kupası'nı kazanmasınınbedeli olarak verildi. Katar'da müthiş oynadı.Haaland iyi bir golcü ama önünde dahauzun yıllar var. Ayrıca Haaland sadece golatan bir futbolcu. Messi ise oynayan, oynatan,gol atan ve gol attıran bir dünya yıldızı.7 kez Altın Top'ukazanmış Messi, kariyerinin sonunda DünyaKupası kazandığında oylamaya katılan gazetecilerin,Haaland'ın 3 kupa kazanmış olmasıya da sezonda 60 gol atmış olmasıyla pekfazla ilgilenmeden Arjantinli efsaneye saygıduruşunda bulunurcasına oy verecekleribelliydi. 2010'da İnter ile 3 kupa kazananSneijder yada DünyaKupası'nıkazandıranİniesta da buödüle uzaktanbakmışlardı.İşin içinde Messi varken Haaland tartışmalarını doğru bulmuyorum. Arjantin, Dünya Kupası'nı almasaydı o zaman zaten Haaland'ın kazanma şansı daha fazla olurdu. Ama Messi gibi üstün yetenekli bir yıldız oyuncu, Dünya Kupası'nın kazanılmasında büyük katkı sağlamışsa bence Ballon d'Or gerçek sahibini bulmuştur.8. Ballon d'Or'unu almasını eleştiren Real Madrid yorumcusu Tomas Roncero'nun, "Aslında 5 Ballon d'Or'u olmalıydı" şeklindeki ifadesine Cristiano Ronaldo'nun gülücük emojisiyle karşılık vermesi büyük yankı buldu.