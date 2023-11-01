Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri F.Bahçe’nin oyun pratiği zedelenir
Giriş Tarihi: 1.11.2023

F.Bahçe’nin oyun pratiği zedelenir

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
F.Bahçe’nin oyun pratiği zedelenir

SABAH Spor yazarları, F.Bahçe’deki önemli sakatlıkları, G.Saray’ın yeni transferlerindeki sorunu ve gündemdeki konuları değerlendirdi...

Sakatlıklar Fenerbahçe'nin başını ağrıtıyor. Fred ve Becao'nun yokluğu, takımı nasıl etkileyecek?
ÖMER ÜRÜNDÜL: Fenerbahçe'nin bu haftadan itibaren başlayacak zorlu maç trafiğinde önemli sakatlıklar gündeme geldi. Bunların bilhassa rekor sayıda stoperlerde olması ciddi bir sorun. Ben sezon başından beri çok iyi neticeler alınmasına rağmen, "Bu takımın kondisyon idmanlarının ağırlaşması lazım. Bilhassa kaliteli yabancıların dinlendirilmeden maç tempolarına devam etmesi gerekir" diye bazı eleştirilerde bulunuyordum. Özellikle fizik açıdan eksik gördüğüm Fred ve Tadic üzerinde de eleştirilerim yoğunlaştı. Zaten Fred'in hiç önemli bir pozisyon yokken daha 6. dakikada kasık sakatlığı geçirmesi, görüşlerimde haklı olduğumu göstermiştir. Stoperdeki sıkıntıların giderilmesi için önde takım presinin çok daha etkili ve devamlılık sağlaması lazım ki defans bloğu fazla rakip ataklarla karşılaşmasın.




LEVENT TÜZEMEN: Kadro istikrarı ve oyun planlaması açısından Becao ve Fred'in olmaması İsmail Kartal'ı zorlayacaktır. Çünkü Becao defansı organize ediyor, Fred de orta alanı yönetiyor. Bu iki oyuncunun yerine mutlaka birileri oynayacak ama birlikte oynama alışkanlığı konusunda F.Bahçe'nin oyun pratiği zedelenir. Örneğin; G.Saray'da Davinson Sanchez ile Lucas Torreira oynamazsa Okan Buruk da İsmail hocanın yaşadığı sıkıntıları hisseder.

BÜLENT TİMURLENK: Fenerbahçe elbette sahaya 11 kişi çıkacak ama bazı mevkilerde bazı futbolcuların ikamesi yok. Becao ve Djiku yerli stoperlerin çok önünde. Buna Fred ve Edin Dzeko'yu da ekleyebilirim. F.Bahçe'nin omurgasında Fred çok önemli bir işleve sahip. Ön tarafta yapılan presin sonrasında kazanılan topları büyük marifetle dağıtan ve 90 dakika oyunun içinde kalan bir yıldız. Arka arkaya gelen sakatlıklar, Samandıra'da elbette keyifleri kaçırmıştır. Yedeklerin neler yapacağını göreceğiz.

TETE SAMAN ALEVİ ZAHA VE ZİYECH İSE ÇOK GÜÇSÜZ!

"Okan Buruk, Rize'de Oliveira ve Mertens'e şans tanıyarak Zaha, Ziyech ve Ndombele'den henüz istediği şekilde verim alamadığını kanıtlar gibiydi."

G.Saray, yeni transferlerden verim alamıyor. Nedeni sizce nedir?

ÖMER ÜRÜNDÜL: İstanbul'a gelen önemli yabancı futbolcular, buradaki ligin temposu ve idman yetersizlikleriyle güç kaybediyorlar. Zaha, Tete, Ziyech ve Ndombele bunların açık göstergesi.

LEVENT TÜZEMEN: Zaha, Tete, Ndombele ve Ziyech henüz isimlerine yakışır performansı sahaya yansıtamadılar. Zaha etkisiz oynuyor, Ziyech fizik olarak yetersiz. İki aydır takımla çalışan Ndombele nedense 11'de şans bulamıyor. Tete'nin performansı da saman alevi gibi. G.Saray'ın en doğru transferi Davinson Sanchez. Oyunu arkadan mükemmel başlatıyor. Sakinliği ve pozisyon bilgisiyle savunmayı toparlıyor. Muslera'nın performansının yükselmesinde Sanchez'in büyük payı var. G.Saray hâlâ şampiyon kadrosuyla ayakta duruyor. Buruk da Rize'de Oliveira ve Mertens'e şans tanıyarak bir ölçüde Zaha, Ziyech ve Ndombele'den henüz verim alamadığını kanıtlar gibiydi.

BÜLENT TİMURLENK: Zaniolo, G.Saray'dan giderken set hücumlarında kapalı savunmalara karşı sıkıntılı olduğu söylemi ve 30 milyon Euro'yu aşkın para kazandıracak projesi, bonservis ödenmeden alınan Zaha ve Tete'yi kağıt üzerinde mantıklı gösteriyordu. Bu iki oyuncunun da katkısı var ama beklentilerin uzağındalar. G.Saray'ın son dönemde kullandığı sol beklerin seviyesi yere bu kadar yakınken Angelino'nun en büyük hayal kırıklığı olduğunu, Bakambu'nun 'İcardi'yi yedeklerim' inandırıcılığından çok uzakta kaldığını, Halil'in de anlamsız bir transfer olduğunu söyleyebilirim. Gelelim 8 numara meselesine… Ndombele'nin fizik problemleri 3 yıl önce de tartışılıyordu. G.Saray, Paredes'i fazlasıyla bekledi. Vecino'yu da Sarri'nin bırakmayacağı belliydi. Oyunu eskilerin taşıdığı muhakkak ancak Sanchez'in 12'den vurulmuş bir transfer olduğunu da unutmamak lazım.




PAZARTESİ SABAHI RÜZGÂR DÖNDÜ!

Trabzonspor, Fenerbahçe'ye çelme takabilir mi?

ÖMER ÜRÜNDÜL: Trabzonspor'un sergilediği futbol olumlu değil. Abdullah Avcı, henüz istediklerini uygulama fırsatı bulmuş değil. Maçın favorisi tabii ki oturmuş kadrosuyla, eksikleri olmasına rağmen F.Bahçe.

LEVENT TÜZEMEN: Trabzonspor, Avcı ile toparlanma sürecini başlattı. İki maçta kalelerinde gol görmediler. Abdullah hoca takıma önce gol yememe konusunda bir planlama yapmış. Yukarıya tutunmak için bordo-mavililerin, F.Bahçe'ye karşı öncelikle kaybetmemesi gerekiyor. F.Bahçe'nin gol yollarında sıkıntı yaşamadığını görüyoruz. Eğer Becao ve Fred'in yerine oynayacaklar hata yapmazsa favori sarı-lacivertliler olur.

BÜLENT TİMURLENK: Karagümrük karşısında kaleye isabetli şut atamayan Trabzonspor'un F.Bahçe karşısında pazartesi sabahı bence şansı hiç yoktu. Futbolda bazen rüzgâr da kesilir, tersine de döner. Fred ve Becao'nun sakatlıkları F.Bahçe'yi zorlayacak. Ancak Trabzonspor'un kanatlarda dev santrforuna top getirebilecek organizasyonlarının inandırıcılığı yok. Bakasetas'ı yetiştirirlerse iki 6 numara Berat ve Mendy ile Fred'siz F.Bahçe'nin orta sahasına kafa tutabilirler. Ancak Dzeko'yu nasıl kilitleyecekler? Eren ve Mehmet Can, İrfan ile Tadic'i nasıl durduracak, o büyük bir soru işareti.




MESSİ VARSA GERİSİ TEFERRUAT TIR

Messi, Ballon d'Or'u 8. kez aldı. Tartışma büyük. Haaland'ın hak ettiğini düşünenler var. Ne dersiniz?

LEVENT TÜZEMEN: Messi'ye Ballon d'Or ödülü Dünya Kupası'nı kazanmasının bedeli olarak verildi. Katar'da müthiş oynadı. Haaland iyi bir golcü ama önünde daha uzun yıllar var. Ayrıca Haaland sadece gol atan bir futbolcu. Messi ise oynayan, oynatan, gol atan ve gol attıran bir dünya yıldızı.

BÜLENT TİMURLENK: 7 kez Altın Top'u kazanmış Messi, kariyerinin sonunda Dünya Kupası kazandığında oylamaya katılan gazetecilerin, Haaland'ın 3 kupa kazanmış olması ya da sezonda 60 gol atmış olmasıyla pek fazla ilgilenmeden Arjantinli efsaneye saygı duruşunda bulunurcasına oy verecekleri belliydi. 2010'da İnter ile 3 kupa kazanan Sneijder ya da Dünya Kupası'nı kazandıran İniesta da bu ödüle uzaktan bakmışlardı.

ÖMER ÜRÜNDÜL: İşin içinde Messi varken Haaland tartışmalarını doğru bulmuyorum. Arjantin, Dünya Kupası'nı almasaydı o zaman zaten Haaland'ın kazanma şansı daha fazla olurdu. Ama Messi gibi üstün yetenekli bir yıldız oyuncu, Dünya Kupası'nın kazanılmasında büyük katkı sağlamışsa bence Ballon d'Or gerçek sahibini bulmuştur.



Ronaldo'dan olay tepki
Messi'nin 8. Ballon d'Or'unu almasını eleştiren Real Madrid yorumcusu Tomas Roncero'nun, "Aslında 5 Ballon d'Or'u olmalıydı" şeklindeki ifadesine Cristiano Ronaldo'nun gülücük emojisiyle karşılık vermesi büyük yankı buldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Yemen'deki Husiler İsrail'e yönelik saldırıları üstlendi!
İhracı iptal edildi mesleğe dönecek
Yarbay Emre Mert son uçuşunu yapmıştı: Başarılı pilota yeni görev!
Resepsiyona damga vuran görüntünün gizemi çözüldü... Heleva Başkan Erdoğan'a ne dedi?
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! İsrail soykırımlarına sert tepki...
Katil İsrail’den katliam itirafı! Mülteci kampı soykırımını kabul edip yüzsüzlükte çığır açtılar
Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları’ndan esir kararı! ‘Yakında’ diyerek dünyaya duyurdular
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
MHP lideri Bahçeli’den Müge Anlı’ya övgü dolu sözler: Gönülden destekliyorum
ARKADAŞINA GÖNDER
F.Bahçe’nin oyun pratiği zedelenir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA