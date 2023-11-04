Kemal Yılmaz, MHK’ye kızdı hakemliği bıraktı!

Sonolarak Süper Lig'de 9. haftadaki Fenerbahçe-Hatayspor maçında görev alan yardımcı hakem Kemal Yılmaz, sert bir açıklama yaparak hakemliği bıraktı. 27 yıldır Süper Lig'de düdük çalan Yılmaz, "F.Bahçe-Hatay maçında orta hakemin göremediği bir pozisyonda penaltı uyarısında bulundum ve olumlu değerlendirildi. Gözlemci notu da bunu destekledi. Ancak tarafıma bu hafta görev verilmedi. Bu durum, kararın MHK tarafından 'yanlış' değerlendirildiği izlenimi doğurmuştur.Belirttiğim gerekçelerle aktif hakemlik kariyerimi sonlandırıyorum" şeklinde konuştu.