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Giriş Tarihi: 7.11.2023 13:20

Kayserispor’dan "Bilal" açıklaması

İHA
Kayserispor’dan Bilal açıklaması

Kayserispor'dan yapılan açıklamada, dün oynanan Alanyaspor maçı sonrası rahatsızlanan kalecisi Bilal Bayazit’in sağlık durumu ile ilgili, "Genel durumu iyi olup, hayati tehlikesi yoktur” denildi.

Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Kayserispor, karşılaşma sonrası rahatsızlanan başarılı file bekçisi Bilal Bayazit'in sağlık durumu hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Bayazit'in sağlık durumunun iyi olduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Corendon Alanyaspor karşılaşmasının sonunda darbeye bağlı şuur bulanıklığı yaşayan kalecimiz Bilal Bayazit'in, kontrol amaçlı olarak Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde tetkikleri yapılmaktadır. Genel durumu iyi olup, hayati tehlikesi yoktur."

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Kayserispor’dan "Bilal" açıklaması
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