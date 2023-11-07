Kayserispor’dan "Bilal" açıklaması

Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Kayserispor, karşılaşma sonrası rahatsızlanan başarılı file bekçisi Bilal Bayazit'in sağlık durumu hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Bayazit'in sağlık durumunun iyi olduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Corendon Alanyaspor karşılaşmasının sonunda darbeye bağlı şuur bulanıklığı yaşayan kalecimiz Bilal Bayazit'in, kontrol amaçlı olarak Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde tetkikleri yapılmaktadır. Genel durumu iyi olup, hayati tehlikesi yoktur."