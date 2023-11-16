Son dakika haberi: Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’dan SABAH Spor’a çok özel açıklamalar!

Federasyonun altyapı kriterleri var. Stat ve tesis sorunu çözülmezse bu sene sizin son seneniz mi?

Bu sene olmazsa son yılım zaten. TFF'nin koyduğu kriterlere göre 2024 Aralık ayında ligden atılmam gerekir.

İstanbul Belediyesi'nin desteği olmadı mı?

Defalarca söz verdi. Tam 6 defa İstanbul Belediyesi'ne gittim. Başkan Ekrem İmamoğlu ile 3 defa konuştum. Gösterdiği yerler için planlar, projeler yaptırdım. Tam bir şey olacakmış gibi oluyor, sonra telefonlar kesiliyor. Çıkmıyorlar telefona. Ben onlardan para istemiyorum, diyorum ki elinizde arazi var şu araziyi bize tahsis edin.

"KONYA'DA KAYSERİ'DE OLUYOR SEN DE ÇIK BIR MAÇIMIZA GEL!"

İmamoğlu maçınıza gelip tribünden izledi mi?

Hayır hiç maçımıza gelmedi. Ben siyasi bir kişi değilim. Vatanımı, milletinin seven bütün partilere de eşit mesafede dururum. Konya'da belediye başkanı maça gider. Kayseri'de gider Ankara'da gider her yerde olur da İstanbul'da niye olmaz. Bir maça da çık gel yaaa. Başka bir şehrin takımı mağdur oldu diye İmanoğlu açıklama yapıyor, "Biz yardımcı olacağız" diye.. Ama bize aynı şey yok.