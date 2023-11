Son dakika haberi: Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’dan SABAH Spor’a çok özel açıklamalar!

Hakem eleştirileri, demeç savaşları bitmek bilmiyor. Böyle devam ederse ligin tansiyonu nasıl düşecek?

Anadolu takımları hakemler karşısında tarihte hiçbir dönem geçen sene ezildiği kadar ezilmedi. Vicdanları kanatmaya başladı. Ama biz bunu istiyoruz. Kimse şikayet etmesin. Medyadaki yorumcu istiyor, stada 50 bin kişi geliyor, her pozisyonda hakeme baskı yapıyor. Oyuncu her pozisyonda hakemi aldatmaya çalışıyor. Teknik kadrolar her pozisyonda hakemi baskı altına almaya çalışıyor. Toplum ne istiyorsa hakemler de onu yapıyor. Kim çok bağırırsa ve kim güçlüyse karşılık buluyor. Benim öyle maçlarım var ki rakip oyuncunun annesi bile dayanamaz. O yönetse 30. dakikada sahadan çıkarır. Hepimiz bu adaletsizliği istiyoruz, hakemlere kızmayın yani.

Asansör takım olmadığınızı kanıtladınız. İşin sırrı ne?

Spor insanı olmasam çıktığımız gibi düşerdik. Biz bu oyunu biliyoruz. Sırrımız bu. Ben bu oyunun müzisyeniyim. Elimden piyanoyu alsanız bile bir teneke bulur çalarım. Ama piyanosu olanlar bile ses çıkartamıyor bazen.

Ligde adil yarıştığınızı düşünüyor musunuz?

Kesinlikle hayır. Bu şartlar altında Karagümrük'ün bırakın yarışmasını sahaya çıkması bile bir mucize. Stadım olmadığı için kombine, loca satamıyorum. İsim hakkı satamıyorum.