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Giriş Tarihi: 18.11.2023 10:12

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Filistin için tek yürek!

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Filistin için tek yürek!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları saat 20.00’de Levent’te bulunan İsrail Konsolosluğu önünde, Trabzonlular da 16.00’da Atatürk Alanı’ndan başlayacak yürüyüşle İsrail’in, Gazze’de uyguladığı katliama tepki gösterecek.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, tüm dünyada tepki görürken ülkemizdeki futbolseverler de sessiz kalmadı. G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un taraftar grupları, Gazze'de yaşanan katliam için bugün protesto gösterileri düzenleyecek. İstanbul'daki futbolseverler saat 20.00'de Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu önünde toplanıp tepkilerini gösterecek.

UltrAslan grubu, "Büyük İsrail projesi altında yaşananlar insanlık suçu! Senin, benim hepimizin sorunu... Daha fazla sessiz kalmamalıyız" dedi. Genç Fenerbahçeliler ise "Birçok alt taraftar gruplarına da çağrı yapıldı. Renk ayrımı olmadan Filistin'deki kardeşlerimizin uğradığı zulme karşı tek yürek olunacak" ifadesini kullandı.

TRABZON'DA YÜRÜYÜŞ
Trabzonspor taraftar grupları da Filistin'e yönelik saldırılar için saat 16.00'da toplanacak. Atatürk Alanı'ndan başlayacak yürüyüş, Maraş Caddesi ve Uzun Sokak ile devam edip tekrar aynı noktada son bulacak. Öte yandan bordo-mavili taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcuları da yürüyüşe beklediklerini açıkladı.

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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Filistin için tek yürek!
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