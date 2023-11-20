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Giriş Tarihi: 20.11.2023 11:16

A Milli Futbol Takımı, Galler ile 9. kez karşı karşıya

AA
A Milli Futbol Takımı, Galler ile 9. kez karşı karşıya

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Galler'le 9. kez rakip olacak. Türkiye, 1 puan alması halinde grubunu lider tamamlayacak.

Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 3 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı. Biri Avrupa Şampiyonası, dördü Dünya Kupası Elemeleri, 3'ü Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 8 maçta 9 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 12 gol gördü.

SAMSUN'DA GALİBİYET

Ay-yıldızlılar, Galler'le son olarak 19 Haziran 2023'te EURO 2024 elemeleri 4. maçında Samsun'da karşı karşıya geldi. Milli takım mücadeleyi Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 kazandı.

GERİDE KALAN MAÇLAR

İki ülke A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç
19.06.2023 Samsun Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-0
16.06.2021 Bakü EURO 2024 0-2
20.08.1997 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 6-4
14.12.1996 Cardiff Dünya Kupası Elemeleri 0-0
25.03.1981 Ankara Dünya Kupası Elemeleri 0-1
15.10.1980 Cardiff Dünya Kupası Elemeleri 0-4
21.11.1979 İzmir Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-0
29.11.1978 Wrexham Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.

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A Milli Futbol Takımı, Galler ile 9. kez karşı karşıya
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