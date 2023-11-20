Vincenzo Montella’dan altın dokunuşlar! O oyuncular kendisini buldu

BASKI KURDU, RAKİBİ YIPRATTI

Milliler, skor olarak iki kez yakalanmasına rağmen baskıyla rakibini yıprattı. İlk iki maçında Nagelsmann ile bu kadar hata yapmayan (ABD: 112/Meksika: 101) Panzerler, Türkiye önünde 117 top kaybı gerçekleştirdi.

Göreve gelir gelmez Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün gibi oyunculara milli formayı teslim eden hoca, Almanya önünde kulübede kalan kaleci Altay Bayındır, elemelerde tercih edilmeyen Ozan Kabak, en son geçen sene Ay-Yıldız'a davet alan Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür'e aynı tedaviyi uygulayıp güvendiğini gösterdi.