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Giriş Tarihi: 21.11.2023 10:52

Son dakika haberi: Ante Rebic'e Rıza Çalımbay etkisi! Beşiktaş için kararını verdi...

Son dakika haberi: Ante Rebic’e Rıza Çalımbay etkisi! Beşiktaş için kararını verdi...

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz yönetimlerinde beklediği kadar süre bulamayan ve takımdan ayrılmayı kafasına koyan Ante Rebic, Rıza Çalımbay'ın gelmesiyle beraber Beşiktaş'ta kalma kararı aldı. İşte tüm detaylar...

Hırvat basınından SportsSport, Ante Rebic'in Beşiktaş'taki geleceğinin Rıza Çalımbay'ın takıma gelmesiyle 180 derece değiştiğini yazdı.

GİTMEYİ DÜŞÜNÜYORDU

Rebic, Şenol Güneş'ten beklediği süreleri alamaması ve Burak Yılmaz'ın antrenmandan kovması nedeniyle kötü başlangıç yaptığı Kartal'a veda etmeyi düşünüyordu.

Hatta durumu menajeriyle de paylaşan 30 yaşındaki hücumcu, yeni hoca Rıza Çalımbay'ın kendisine beklediği değeri göstermesiyle birlikte yoluna Beşiktaş'ta devam etme kararı aldı.

MİLLİ TAKIM'DAN UZAKLAŞTI

Ante Rebic'in, Beşiktaş'tan ayrılma kararı almasında, Siyah-Beyazlılar'da yeterli forma süresi bulamadığı için Hırvatistan Milli Takımı'nda gözden düşmesinin de önemli payı olduğu kaydedildi.

Hırvat yıldızın ilk hedefinin, yeniden değere bindiği Kartal'da eski formuna kavuşarak EURO 2024'te ülkesini temsil eden isimler arasına girmek olduğu belirtildi. Oynayabileceği 21 maçın 12'sinde sahaya sürülen 30'luk hücumcu, Siyah-Beyazlılar'a 3 asistlik skor katkısı verdi.

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Son dakika haberi: Ante Rebic'e Rıza Çalımbay etkisi! Beşiktaş için kararını verdi...
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