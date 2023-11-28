Mustafa Cengiz kabri başında anıldı

METİN ÖZTÜRK: MUSTAFA CENGİZ BAŞKANIN YAPTIKLARI ÇOK ÖNEMLİ

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Mustafa Cengiz başkanımız sadece Galatasaray ve taraftarlar için değil, benim için de çok özel. Başkanlığından 4 yıl önce 3 yıl boyunca Tüzük komisyonunda birlikte çalıştık. Çok yakın, abi kardeş diyaloğu içinde başkanlığından sonra da aynı sevgi saygı ilişkimiz devam etti. Şimdi bugün 23. şampiyonluktan bahsediyoruz. Başkanımızın dönemi boyunca 3 yıl 5 ay boyunca 2 defa şampiyonluk, 1 defa da biz o yılı da şampiyon olarak kabul ediyoruz gol averajı ile ikinci olduk. Kurtuluş projemiz olarak gördüğümüz Floryamızı da yine başkanımız sayesinde geri aldık. Aynı zamanda bugünkü finansal yapılanmamızı Bankalar Birliği döviz cinsinden borçlarımızın TL'ye dönmesi Galatasaray'ın açıkçası kurtuluş projelerinin hepsinde Mustafa Cengiz başkanımızın imzası vardır. Sarper Cengiz kardeşimiz gerçekten bizler için çok önemli bir değer. Bugün ailenin yanında olmak istedik. Başkanımızı bir kez daha andık. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Mustafa Cengiz başkanın yaptıkları çok önemli, çünkü Galatasaraylı zaten önce şampiyon olmak ister. Bir diğeri de bu şampiyonlukların sürdürülebilmesi için finansallarınızın doğru olması lazım. Mustafa Cengiz başkanımız bunlar konusunda sağlığını hiçe sayarak sonuna kadar çalışmıştır. Biz de kendisine bir Galatasaraylı olarak teşekkür ediyoruz" dedi.

Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz ise şöyle konuştu:

"Biz aile içinde kendimiz çok özlüyoruz. Vefat ettiğinden beri rüyama girmediği çok az olmuştur. Biz çok omuz omuzaydık babamla. Bugün burada ebediyete intikal ettikten sonra en güzel gönderebileceğimiz hediyeler dualardı. Buraya gelen, gelemeyen dualarını bana gönderen herkesten Allah razı olsun. İnşallah Allah cennetinde babamı misafir etsin. Hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten sevgiyle saygıyla bence benim babam örnek bir başkandı. Her zaman barışçıl bir yanı vardı. Onu da evladı olarak bana da torununa da şiar ettirdi. Toplumun her kesiminden Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı ve Trabzonsporlusu ben birçok mesaj alıyorum. Bu güzel duygular acımızı bir nebze olsun dindiriyor."