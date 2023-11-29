VAR’a daha fazla yetki tartışması

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), VAR'ın (Video Asistan Hakem) maç içerisinde pozisyonlara daha fazla müdahale edip etmemesini görüştü ancak bir karar alınmadı. Konu beraberinde tartışmaları da getirdi. Değişikliğin kabul edilmesi halinde VAR'ın yetkileri genişleyecek. Bu da beraberinde maçların daha fazla durması ve daha fazla uzamasını da getirecek. Times gazetesinde yer alan haberde isebelirtildi. IFAB'ın mart ayındaki yıllık toplantısından önce bir karar alınmasının beklenmediği dile getirilirken, yetki alanının genişlemesiyle birlikte