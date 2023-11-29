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Giriş Tarihi: 29.11.2023

VAR’a daha fazla yetki tartışması

VAR’a daha fazla yetki tartışması

IFAB, VAR’ın yetkililerinin genişletilmesini görüştü. Böyle bir karar alınması halinde maçların daha fazla durması ve uzaması gibi durumlar ortaya çıkacak

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), VAR'ın (Video Asistan Hakem) maç içerisinde pozisyonlara daha fazla müdahale edip etmemesini görüştü ancak bir karar alınmadı. Konu beraberinde tartışmaları da getirdi. Değişikliğin kabul edilmesi halinde VAR'ın yetkileri genişleyecek. Bu da beraberinde maçların daha fazla durması ve daha fazla uzamasını da getirecek. Times gazetesinde yer alan haberde ise FIFA'nın, duraklamaların artmasından endişe ettiği belirtildi. IFAB'ın mart ayındaki yıllık toplantısından önce bir karar alınmasının beklenmediği dile getirilirken, yetki alanının genişlemesiyle birlikte VAR'ın serbest vuruş, korner ve ikinci sarı kartlara müdahale edebileceği kaydedildi.

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VAR’a daha fazla yetki tartışması
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