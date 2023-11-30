Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi
Giriş Tarihi: 30.11.2023 13:42

A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi

AA
A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi

A Milli Futbol Takımı, kasım ayı dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 37. sıraya çıktı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) finallerine katılacak Türkiye, 1505,28 puanla bir basamak yükseldi ve 37. sırada yer aldı.

Arjantin'in zirvede yer almaya devam ettiği sıralamanın ilk 10'u arasında en önemli değişikliği, 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde üst üste aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle üçüncülükten beşinciliğe gerileyen Brezilya yaşadı. Bu düşüşün ardından İngiltere üçüncü, Belçika ise dördüncü sıraya yükseldi. Hollanda ise Portekiz'i geçerek 6. sıraya çıktı.

Sıralamadaki en önemli çıkışlardan birine ise Uruguay imza attı. 4 basamak yükselen Uruguay, 11. sırada kendine yer buldu. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Aralık'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim
1 Arjantin 1855,20 -
2 Fransa 1845,44 -
3 İngiltere 1800,05 +1
4 Belçika 1798,46 +1
5 Brezilya 1784,09 -2
6 Hollanda 1745,48 +1
7 Portekiz 1745,06 -1
8 İspanya 1732,64 -
9 İtalya 1718,82 -
10 Hırvatistan 1717,57 -

EN ÇOK OKUNANLAR

Bankaların güncel kredi faiz oranları 2023: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Son dakika haberi: Bayern Münih-Kopenhag maçından kötü haber! İşte Galatasaray'ın gruptan çıkma ihtimali...
25 yıllık evlilik sona erdi: Özilhan ailesi’nden boşanma haberi geldi!
Bu İbrahimleri kim yetiştirdi?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İyi Parti, FETÖ ve Gladyo
İstanbul’da gasp çetesi çökertildi... Çete lideri dahil 2'si kadın 14 şüpheli enselendi
Buruk şansına dua etsin
Akaryakıt kaçakçılarına darbe indirildi! 1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
SON DAKİKA | 2023 yılının son Milli Güvenlik Kurulu toplandı: İşte 7 maddelik MGK bildirisi!
ARKADAŞINA GÖNDER
A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA