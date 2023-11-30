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Giriş Tarihi: 30.11.2023 12:33

UEFA, Galatasaraylı iki oyuncuyu "haftanın enleri" için aday gösterdi

UEFA, Galatasaraylı iki oyuncuyu haftanın enleri için aday gösterdi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği Manchester United ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da performanslarıyla öne çıkan Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu, "haftanın enleri" adayları arasında yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği Manchester United ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da performanslarıyla öne çıkan Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu, "haftanın enleri" adayları arasında yer aldı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Manchester United'a karşı 2 gol, 1 asistle oynayan Faslı yıldız Hakim Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde "haftanın oyuncusu" adayları arasında gösterildi.

Lazio-Celtic (2-0) maçında 2 gol kaydeden Ciro Immobile, Benfica-Inter (3-3) maçında Portekiz ekibinin 3 golünü de atan Joao Mario ve Manchester City-Leipzig (3-2) maçında 1 gol, 2 asist ile oynayan Phil Foden, "haftanın oyuncusu" için diğer adaylar oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN GOLÜ, HAFTANIN EN İYİSİNE ADAY

Galatasaray'a Manchester United karşısında 71. dakikada 3-3 beraberliği getiren Kerem Aktürkoğlu, "haftanın golü" için 4 aday arasında kendisine yer buldu.

Haftanın golü adaylarından 2'si Galatasaray-Manchester United maçında kaydedildi. Kerem Aktürkoğlu dışında, Manchester United'ın ikinci golüne imza atan Bruno Fernandes de adaylar arasında ilan edildi.

Arsenal'den Martin Odegaard'ın Lens'e, Real Madrid'den Rodrygo'nun da Napoli'ye karşı golleri, haftanın en iyileri için adaylar arasında duyuruldu.

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UEFA, Galatasaraylı iki oyuncuyu "haftanın enleri" için aday gösterdi
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