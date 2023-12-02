SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Faciada herkesin payı var

- HIRVATLARIN YÜKLEMESİ DAĞITTI

Burak Yılmaz'ın ekibine dahil ettiği Vukas ve Modric, takımın iyi çalışmadığını düşündü ve sezon devam ederken takıma yükleme yaptırdı. Ağır idmanlar, hiç adale problemi yaşamayan oyuncuların dahi tek tek sakatlanmasına neden oldu. Son 1.5 ayda bu nedenle adalesinde problem olan isimlerin sayısı çift haneye kadar ulaştı.

- SAKATLANAN GERİ DÖNEMEDİ!

Tedavi sürecindeki oyuncuların bazıları, takıma dönmeye hazırlanırken yeniden ağrı şikâyetinde bulundu. Bu durum geri dönüşleri çok fazla uzattı.

- AİDİYET DUYGUSUNU YİTİRDİLER

Sezonu Avrupa'daki seri galibiyetlerle açan Beşiktaş'ta işler kötü giderken oyuncu grubu reaksiyon veremedi. Bazı futbolcuların takıma aidiyeti sorgulanmaya başlandı. Ağrı şikâyetleri sunan bazı oyuncuların da "İstese oynar" durumunda olmalarına rağmen maçlardan kaçtığı ileri sürüldü.