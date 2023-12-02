Eyvah eyvah tehlike kapıda

Üst üste yaşanan kayıplarla Avrupa’da hızımız kesildi! Peşimizdeki İskoçya puan farkını 1.95’e indirirken, 9. sıradaki yerimizi korusak da rakipler moral buldu
Avrupa serüvenine iyi başlayan ve puan yağdıran temsilcilerimizin üst üste aldığı mağlubiyetler ülke sıralamasını da olumsuz etkiliyor. Devler Ligi'nde G.Saray'ın, M.United (3-3) ile berabere kalması teselli olurken Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin; Nordsjaelland'a (6-1), Beşiktaş'ın da Club Brugge'e (5-0) yenilmesiyle rakipler, aradaki farkı iyice kapattı. Türkiye, 35.60 ile 9'uncu sıradaki yerini korusa da önümüzdeki Belçika (44.2) elde ettiği 1.2 puanla birlikte ülkemiz ile bir önceki haftaya göre farkı 7.45'ten 8.6 puana çıkardı. Arkamızdaki İskoçya(33.65) ise farkı 2.1'den 1.95'e düşürdü. Türkiye, bu sezon ilk 10'a girmeyi başaramazsa 2024-25'telig şampiyonumuz 2025-26'da Şampiyonlar Ligigruplarına direkt katılmafırsatını kaybedebilir.