Eyvah eyvah tehlike kapıda

Avrupa serüvenine iyi başlayan ve puan yağdıran temsilcilerimizin üst üste aldığı mağlubiyetler ülke sıralamasını da olumsuz etkiliyor. Devler Ligi'nde G.Saray'ın, M.Unitedile berabere kalması teselli olurken Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin; Nordsjaelland'aBeşiktaş'ın da Club Brugge'eyenilmesiyle rakipler, aradaki farkı iyice kapattı. Türkiye,ile 9'uncu sıradaki yerini korusa da önümüzdeki Belçikaelde ettiği 1.2 puanla birlikte ülkemiz ile bir önceki haftaya göre farkı 7.45'ten 8.6 puana çıkardı. Arkamızdakiise farkı 2.1'den 1.95'e düşürdü. Türkiye, bu sezon ilk 10'a girmeyi başaramazsa