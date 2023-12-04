Rekor seçimde yeni başkan Hasan Arat

Beşiktaş’ta 12 bin 152 kongre üyesi salona geldi, 11 bin 785 kişi oy kullandı. Genel kurula katılan üyeler, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'ne sığmadı. Salon dışında 1.5 kilometreyi bulan kuyruklar oluştu. Saat 17.00'de bitmesi planlanan oy verme işlemi 18.00'de tamamlandı. Siyah-beyazlıların 35. başkanı, 2714 oy farkla Serdal Adalı'yı geride bırakan Hasan Arat oldu
Beşiktaş'ta son bir aydır büyük heyecana neden olan başkanlık seçimi dün gerçekleşirken yeni başkan, Serdal Adalı ile girdiği yarışı kazanan Hasan Arat oldu. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'ndeki genel kurula ilgi büyüktü. 21 bin 219 üyenin oy kullanmahakkı bulunurken, 12 bin152 kişi salona geldi. 11bin 785 kişi ise oy attı. Bu da Beşiktaş tarihine rekor olarak geçti. Kongreye katılanlar salon dışına taşarken, 1.5 km.'lik alana uzanankuyruklar oluşturdu. Giremeyenler de oy kullanmadan gitti. Beşiktaş'ın efsane futbolcularıve yöneticilerinin yanı sıra sanatdünyası da sandık başındaydı.
GURUR DUYACAKSINIZ
Daha önce 17.00 olarak açıklanan sandık kapanış saati, bir saat ertelenerek 18.00 olarak değiştirildi. 21 sandık sonucu rakibine 2714 oy fark atıp başkan seçilen Hasan Arat, "Siyah-beyazlı camiaya kısa sürede gurur duyulacak bir Beşiktaş sunacağımızın sözünü veriyorum. Biz gönülleri kırarak değil, ötekileştirerek değil, gönülleri kazanarak buraya geldik. Çocuklar, gençler, anneler, babalar sizleri dinledim. Büyük ve itibarlı bir Beşiktaş istiyorsunuz. Size en kısa zamandaonur duyacağınız bir Beşiktaş'ı hissettirmeyebaşlayacağız" diye konuştu.
RAKİPLER TEBRİK ETTİ
Beşiktaş'ınyeni başkanı Hasan Arat'ı ilk tebrik eden kulüp Galatasaray oldu. Sarıkırmızılılar, "Hasan Arat'ı kutlar, bu seçimin Türk sporu adına hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe de "Kendisine ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına görevlerinde başarılar diliyoruz" mesajını iletti. Gençlik ve Spor BakanıOsman Aşkın Bak da yenibaşkanı kutladı.
ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Evli ve iki çocuk babası olan, iş insanı Hasan Arat, başkanlığa seçilmesinin ardından ekibiyle birlikte zafer pozu verdi. Ayrıca kendisini destekleyen üyelere üçlü çektirdi. Salonda tribün havası oluştu.
'EBEDİYETE KADAR KARDEŞİM KALACAK'
Hasan Arat ile Serdal Adalı, oy verme işlemi devam ederken bir ara ekipleriyle birlikte salon dışına çıktı ve aynı masa etrafında oturdu. 11. sandık sonrası Adalı, ekibiyle salondan ayrıldı. Seçimi kazanan Arat ise şöyle konuştu: "Adanalı canım kardeşimegösterdiği centilmence mücadeledendolayı teşekkür ederim. Serdal Adalı'ya kardeşim dedim, kardeşimdir ve ebediyete kadar kardeşim kalacaktır. Serdal Adalı büyük Beşiktaşlıdır, bunu herkes böyle bilmeli."
FUTBOL TAKIMI ARTIK EFSANELERE EMANET
Beşiktaş'ın35. Başkanı Hasan Arat, teknik direktör Rıza Çalımbay'la devam edecek. Efsane kaptanlardan Samet Aybaba, Futbol TakımlarıGenel Koordinatörü görevini yürütecek. Feyyaz Uçar ise FutboldanSorumlu Yönetici sıfatıyla çalışacak.
UÇAR: EN İYİ TRANSFER TAKIM İÇİNDEN OLUR
Beşiktaş'ta futboldan sorumlu yönetici olarak görev yapacak Feyyaz Uçar, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Uçar şöyle konuştu: "Kendi yetiştirdiğimiz evlatlarımızın oluşturduğu bir iskeletle yola çıkıp, onu da güzel takviyelerle tamamlayacağız. Mevcut kadroda mutlaka kullanabileceğimiz, takım içinden kazanacağımız oyuncular da var. En iyi transfer, takımın içinden yapılan transferdir. Ama hâlâ anlamamaktaısrar eden oyuncular olursa, onlar için yapabileceğimizbir şeyimiz yok. Biz daha tempolu, hızlı, istekli, arzulu, mücadeleci bir takım yaratacağız. Rıza hocanın neler yapabileceğini de çok iyi biliyorum."