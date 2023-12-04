Rekor seçimde yeni başkan Hasan Arat

Beşiktaş'ta son bir aydır büyük heyecana neden olan başkanlık seçimi dün gerçekleşirken yeni başkan, Serdal Adalı ile girdiği yarışı kazanan Hasan Arat oldu. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'ndeki genel kurula ilgi büyüktü.Bu da Beşiktaş tarihine rekor olarak geçti. Kongreye katılanlar salon dışına taşarken,Giremeyenler de oy kullanmadan gitti.Daha önce 17.00 olarak açıklanan sandık kapanış saati, bir saat ertelenerek 18.00 olarak değiştirildi. 21 sandık sonucu rakibine 2714 oy fark atıp başkan seçilen Hasan Arat, "Siyah-beyazlı camiaya kısa sürede gurur duyulacak bir Beşiktaş sunacağımızın sözünü veriyorum. Biz gönülleri kırarak değil, ötekileştirerek değil, gönülleri kazanarak buraya geldik. Çocuklar, gençler, anneler, babalar sizleri dinledim. Büyük ve itibarlı bir Beşiktaş istiyorsunuz.diye konuştu.Beşiktaş'ınyeni başkanı Hasan Arat'ı ilk tebrik eden kulüp Galatasaray oldu. Sarıkırmızılılar, "Hasan Arat'ı kutlar, bu seçimin Türk sporu adına hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe de "Kendisine ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına görevlerinde başarılar diliyoruz" mesajını iletti.Evli ve iki çocuk babası olan, iş insanı Hasan Arat, başkanlığa seçilmesinin ardından ekibiyle birlikte zafer pozu verdi. Ayrıca kendisini destekleyen üyelere üçlü çektirdi. Salonda tribün havası oluştu.Hasan Arat ile Serdal Adalı, oy verme işlemi devam ederken bir ara ekipleriyle birlikte salon dışına çıktı ve aynı masa etrafında oturdu. 11. sandık sonrası Adalı, ekibiyle salondan ayrıldı. Seçimi kazanan Arat ise şöyle konuştu:Serdal Adalı'ya kardeşim dedim, kardeşimdir ve ebediyete kadar kardeşim kalacaktır. Serdal Adalı büyük Beşiktaşlıdır, bunu herkes böyle bilmeli."Beşiktaş'ın35. Başkanı Hasan Arat, teknik direktör Rıza Çalımbay'la devam edecek. Efsane kaptanlardan Samet Aybaba,görevini yürütecek. Feyyaz Uçar isesıfatıyla çalışacak.Beşiktaş'ta futboldan sorumlu yönetici olarak görev yapacak Feyyaz Uçar, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Uçar şöyle konuştu: "Kendi yetiştirdiğimiz evlatlarımızın oluşturduğu bir iskeletle yola çıkıp, onu da güzel takviyelerle tamamlayacağız. Mevcut kadroda mutlaka kullanabileceğimiz, takım içinden kazanacağımız oyuncular da var. En iyi transfer, takımın içinden yapılan transferdir.Biz daha tempolu, hızlı, istekli, arzulu, mücadeleci bir takım yaratacağız. Rıza hocanın neler yapabileceğini de çok iyi biliyorum."