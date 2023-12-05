Kluivert da gitti!

SÜPER Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da sezon başında Vincenzo Montella'nın yerine getirilen Patrick Kluivert gönderildi. Son olarak sahasında Samsunspor'a 3-2 mağlup olan ve üst üste 4 maçta galibiyet elde edemeyen Mavi Şimşekler'de Hollandalı teknik adam ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı öğrenildi. 47 yaşındaki çalıştırıcı, 14. haftası geride kalan ligde görevine son verilen 13. hoca olarak kayıtlara geçti. Adana ekibinin, cuma günü Galatasaray'a konuk olacağı karşılaşmaya yardımcı antrenör Serkan Damla ile çıkması bekleniyor. Öte yandan İtalyan basını, Kluivert'ın yerine Burak Yılmaz'ın koltuğa oturacağını etti. Ancak bu haberleri yalanlayan Başkan Murat Sancak, yabancı bir hocayla görüştüklerini açıkladı.