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Giriş Tarihi: 6.12.2023 13:28 Son Güncelleme: 6.12.2023 13:30

Son dakika: Fenerbahçe'den kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık açıklaması! Sakatlıklar sonrası gündeme gelmişti...

Son dakika: Fenerbahçe’den kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık açıklaması! Sakatlıklar sonrası gündeme gelmişti...

Bir süredir gündemde yer alan Fenerbahçe'nin kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık bir süredir taraftarların hedef tahtasındaydı. Özellikle ameliyatsız tedavi yöntemleri ve erken iyileştirmesiyle bilinen, geçmişte büyük tartışmaların içine giren Karanlık'la ilgili olarak kulüp resmi sitesi üzerinden açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'nin resmi sitesi aracılığı ile yaptığı açıklama şöyle;

"Bir süredir sosyal medyada başlayan daha sonra geleneksel medyaya yansıyan kulüp doktorumuz Ertuğrul Karanlık ile ilgili spekülasyonlar üzerine açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.

Kulübümüzde tedavi süreçleri; kulüp doktorumuzun kontrolünde, oluşan sakatlıkların konumuna göre yurt içi ve yurt dışı uzmanlarına da danışılarak profesyonel şekilde yürütülmektedir.

Tüm oyuncularımızın, kulüp tedavi programı önerisi dışında, durumları hakkında kendilerinin de başka uzmanlara danışma hakları mevcuttur.

Sezon başından itibaren çoğunluğu darbe sonucu meydana gelen sakatlıklar ile ilgili teşhis ve tedavi süreleri, öngörülen sınırlar içerisinde gerçekleştirilmiş olup hiçbir oyuncumuz kulüp dışı tedaviye gerek duymamışlardır.

Bu vesile ile vurgulamak isteriz ki; kulübümüzün doktorlarımıza ve sağlık ekibimize güveni tamdır.

Taraftarlarımızdan, özellikle son günlerde öne çıkan, gündem yaratan eski futbolcuların ve bazı yorumcuların gerçek dışı söylemlerini dikkate almamalarını bekliyoruz.

Bahsi geçen yorumcuların ve eski futbolcuların geçmiş camiaları göz önünde bulundurulduğunda, yaratılmak istenen gündemin nasıl bir amaca hizmet etme hedefi taşıdığı da açıkça görülecektir.

Sezon hedeflerine odaklanmış takımımızın ve camiamızın iç huzurunu bozmaya yönelik bu tip speskülasyon, saldırı ve yalanlardan takımımızı korumamız camiamızın en önemli sorumluluklarındandır.

Bu sebeple söz konusu spekülasyonların ciddiye alınmamasını hassasiyetle rica ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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Son dakika: Fenerbahçe'den kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık açıklaması! Sakatlıklar sonrası gündeme gelmişti...
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