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Giriş Tarihi: 7.12.2023 09:45 Son Güncelleme: 7.12.2023 10:05

Adana Demirspor için Cannavaro sesleri

Adana Demirspor için Cannavaro sesleri

İtalyan La Gazzetta Dello Sport, Patrick Kluivert ile yollarını ayıran Adana Demirspor için Cannavaro ismini ön plana çıkardı.

Son olarak İtalyan ekibi Benevento'da görev yapan Cannavaro, Kluivert'tan önce Mavi Şimşekler'i çalıştıran Vincenzo Montella ile İtalya Milli Takımı'nda birlikte forma giymişti. Teknik adam arayışlarını sürdüren Adana ekibi, Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.

BURAK YILMAZ İDDİALARINI YALANLAMIŞTI
Kluivert'in ayrılığı sonrası takımın başına Burak Yılmaz'ın getirileceği iddia edilmiş ancak konuyla ilgili paylaşım yapan Murat Sancak iddiaların gerçek olmadığını ve yabancı bir teknik direktörle görüşüldüğünü söylemişti.

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Adana Demirspor için Cannavaro sesleri
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