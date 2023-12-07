Adana Demirspor için Cannavaro sesleri

Son olarak İtalyan ekibi Benevento'da görev yapan Cannavaro, Kluivert'tan önce Mavi Şimşekler'i çalıştıran Vincenzo Montella ile İtalya Milli Takımı'nda birlikte forma giymişti. Teknik adam arayışlarını sürdüren Adana ekibi, Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.

BURAK YILMAZ İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Kluivert'in ayrılığı sonrası takımın başına Burak Yılmaz'ın getirileceği iddia edilmiş ancak konuyla ilgili paylaşım yapan Murat Sancak iddiaların gerçek olmadığını ve yabancı bir teknik direktörle görüşüldüğünü söylemişti.