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Giriş Tarihi: 10.12.2023

Patrick Kluivert: Adana’da mutlu anılarım var

Patrick Kluivert: Adana’da mutlu anılarım var

Adana Demirspor’la yollarını ayıran Hollandalı hoca, şehire övgüler yağdırıp Premier Lig mesajı verdi

Adana Demirspor ile yollarını ayıran teknik direktör Patrick Kluivert, İngiliz Daily Mail'e Adana'da röportaj verdi. 20 karşılaşmada Mavi Şimşekler'in başında olan Hollandalı çalıştırıcı, 8 kez kazanırken 6 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Premier Lig'de takım yönetmek istediğini söyleyen Kluivert, şöyle konuştu: "Balotelli gerçekten büyük bir yetenek ama onu nasıl elde tutmanız gerektiğini bilmelisiniz. Geçtiğimiz günlerde araba kazası yaptı hatta... Adana'da sadece mutlu anılarım var. Çok güzel bir şehir. Newcastle'da oynarken de iyi bir takımdık. O günleri özlüyorum" dedi.

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Patrick Kluivert: Adana’da mutlu anılarım var
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