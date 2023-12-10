Patrick Kluivert: Adana’da mutlu anılarım var

Adana Demirspor’la yollarını ayıran Hollandalı hoca, şehire övgüler yağdırıp Premier Lig mesajı verdi
Adana Demirspor ile yollarını ayıran teknik direktör Patrick Kluivert, İngiliz Daily Mail'e Adana'da röportaj verdi. 20 karşılaşmada Mavi Şimşekler'in başında olan Hollandalı çalıştırıcı, 8 kez kazanırken 6 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Premier Lig'de takım yönetmek istediğini söyleyen Kluivert, şöyle konuştu: "Balotelli gerçektenbüyük bir yetenek amaonu nasıl elde tutmanız gerektiğinibilmelisiniz. Geçtiğimizgünlerde araba kazası yaptıhatta... Adana'da sadecemutlu anılarım var. Çok güzelbir şehir. Newcastle'da oynarken de iyi bir takımdık. O günleri özlüyorum" dedi.