Patrick Kluivert: Adana’da mutlu anılarım var

Adana Demirspor ile yollarını ayıran teknik direktör Patrick Kluivert, İngiliz Daily Mail'e Adana'da röportaj verdi. 20 karşılaşmada Mavi Şimşekler'in başında olan Hollandalı çalıştırıcı, 8 kez kazanırken 6 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Premier Lig'de takım yönetmek istediğini söyleyen Kluivert, şöyle konuştu: "Newcastle'da oynarken de iyi bir takımdık. O günleri özlüyorum" dedi.