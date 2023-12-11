Galatasaray, Kopenhag maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında yarın TSİ 23.00'te Parken Stadı'nda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basına açık olarak yapılan antrenman, ısınma ve koşu çalışmalarıyla başladı. Futbolcular daha sonra iki gruba ayrılıp top kapma çalışması gerçekleştirdi. Basına kapalı olan bölümünde ise Kopenhag maçının taktiği üzerinde duruldu.

Son müsabakalarda sakatlıklarından dolayı oynamayan Davinson Sanchez ile Hakim Ziyech, Kopenhag maçının son antrenmanında takımla çalıştı.

Galatasaray, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Danimarka'nın Kopenhag şehrine gidecek.

