Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Buradan lider, en kötü ikinci olarak çıkmak istiyoruz

İRFAN CAN: ÖNEMLİ OLAN TAKIMA VE OYUNA VERDİĞİM KATKI

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, takıma ve oyuna katkı vermenin kendisi için önemine değindi. Sezona iyi başladıklarını hatırlatan İrfan Can, "Hem lig hem Avrupa'da güzel seri yakaladık. Sonra şanssız sakatlıklar oldu. Avrupa'da son 2 maçı kaybettik, şimdi toparlamaya başladık. Yarın maçı kazanıp gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

"SKORER OLMAMDA İSMAİL HOCANIN SİSTEMİNİN KATKISI BÜYÜK"

Nordsjelland mağlubiyetinden ötürü taraftarlardan tekrar özür dileyen İrfan Can, çabuk reaksiyon gösterdiklerini dile getirdi. İrfan Can, kariyerinin en skorer sezonunu geçirdiğinin hatırlatılması üzerine ise "Kariyerimin en skorer sezonunu geçirsem de önemli olan takıma ve oyuna verdiğim katkı. Beni en çok iştahlandıran konu oyuna verdiğim katkı. İsmail hocanın oyun sisteminin skorer olmamda katkısı büyük" şeklinde görüş belirtti.

"HER POZİSYONDA ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

İrfan Can görev aldığı bölgeyle ilgili soruya ise "Fenerbahçe'ye transfer olurken 8 numara olarak forma giyiyordum. Her pozisyonda oynamaya hazırım. 8 numara oynamaktan daha büyük keyif alıyorum ama sezon başında İsmail Hocam ile bu görüşmeleri yapmıştık. Nerede katkı sağlayacaksam orada oynamam daha doğru. Hocamız hangi pozisyonda görev verirse elimden geleni yapacağım." yanıtını verdi.