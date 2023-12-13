Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Buradan lider, en kötü ikinci olarak çıkmak istiyoruz

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, rakiplerini iyi takip ettiklerini ve buna göre bir hazırlık yaptıklarını belirtti. Kendi seyircileri önünde kazanmayı hedeflediklerini vurgulayan Kartal, "Rakibimiz, onlarla oynadığımız maçtan sonra 13 resmi maç yaptı. Bunlarda 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Kendilerini yakından takip ediyoruz. Kendi seyircimiz önünde kazanmak tek hedefimiz. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Yarınki maçta elimiz güçlü, kadromuz geniş buna göre de taraftarlarımızın desteğiyle maçı kazanıp buradan lider, en kötü ikinci olarak çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

Durumları bu akşamki idmanda belli olacak 1-2 oyuncuya göre müsabakanın kadrosuna karar vereceğini aktaran Kartal, "Biz kazandığımız zaman yarınki maç ne olursa olsun çıkmayı garantiliyoruz. Liderlik için averaj önemli, onun da matematiğini yapıyoruz. Önceliğimiz maçı kazanıp çıkmak" değerlendirmesinde bulundu.

"YAŞANANLARDAN DOLAYI GEÇMİŞ OLSUN DEMEK İSTİYORUM"

MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı ve liglerin ertelenmesine değinen Kartal, "Pazartesi akşamı yaşananlardan dolay geçmiş olsun demek istiyorum. Bu tür olayların tekrar edilmemesini umuyorum. Bu fikstür federasyonun aldığı karar. Benim buradan herhangi bir yorum yapmam doğru değil. Federasyonun aldığı kararı değiştirecek gücümüz yok. Kendi evimizde oynarken şimdi deplasmanda oynayacağız. Maalesef bu kararla bizimle alakalı sorunlar ortaya çıktı" diye konuştu.

"EKSİKSİZ ŞEKİLDE ÖNÜMÜZE BAKIYORUZ"

Organizasyondaki hedeflerinde hiçbir değişiklik olmadığını anlatan Kartal, "Yarın kazanınca gruptan çıkacağız, gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi hedefliyoruz. Sakatların dönmesiyle onların verdiği enerjiyle eksiksiz şekilde önümüze bakıyoruz. Sadece Zajc ve Becao'nun durumları hala devam ediyor ama genel olarak iyi durumdayız. Ligin lideriyiz, yarın da taraftarlarımızla, güzel oyunla yola devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kartal, Becao'nun durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini ve ocak ortalarına doğru takımla antrenmanlara çıkmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.